У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.



Водойми у центральному парку Луцька чистить єдиний на Волині «трактор-амфібія», - кажуть в адміністрації комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька».



Привезли техніку до обласного центру з Любешова, вона належить Національному природному парку «Прип’ять-Стохід».







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