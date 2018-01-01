У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Меліораційну систему у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку чистять за допомогою спеціальної техніки.
Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Водойми у центральному парку Луцька чистить єдиний на Волині «трактор-амфібія», - кажуть в адміністрації комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька».
Привезли техніку до обласного центру з Любешова, вона належить Національному природному парку «Прип’ять-Стохід».
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Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.
Водойми у центральному парку Луцька чистить єдиний на Волині «трактор-амфібія», - кажуть в адміністрації комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька».
Привезли техніку до обласного центру з Любешова, вона належить Національному природному парку «Прип’ять-Стохід».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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