вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО

У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
Меліораційну систему у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку чистять за допомогою спеціальної техніки.

Про це йдеться в сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

Водойми у центральному парку Луцька чистить єдиний на Волині «трактор-амфібія», - кажуть в адміністрації комунального підприємства «Парки і сквери міста Луцька».

Привезли техніку до обласного центру з Любешова, вона належить Національному природному парку «Прип’ять-Стохід».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
Сьогодні, 22:40
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
Сьогодні, 21:56
Задля порятунку життя дитини жінка в Луцьку розтрощила авто
Сьогодні, 21:31
Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині
Сьогодні, 21:25
Схожі новини
Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк Мавки не живуть у бетонній плитці, - фотограф про луцький парк
02 серпень, 00:12
Життя мешканців луцького парку. ФОТО Життя мешканців луцького парку. ФОТО
24 липень, 06:51
Життя вирує: фото мешканців луцького парку Життя вирує: фото мешканців луцького парку
18 липень, 21:32
У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО У луцькому парку від ряски чистять канали. ФОТО
14 липень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
Сьогодні, 22:40
 0
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
Сьогодні, 22:24
 0
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
Сьогодні, 21:56
 0
Задля порятунку життя дитини жінка в Луцьку розтрощила авто
Сьогодні, 21:31
 0
Затримали підозрюваного у зґвалтуванні 84-річної бабусі на Волині
Сьогодні, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8