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Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла

Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
Мешканці багатоповерхівки у спальному 33-му мікрорайоні у Луцьку опинилися без світла.

Про це люди повідомляють у соціальній мережі Facebook.

Зокрема історик Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «По ходу вечір при свічках. Де світло?»

Згодом вона пояснила, що нема світла в багатоповерхівці на вулиці Кравчука на 33-му мікрорайоні Луцька.

А лучанка Тетяна Сомова додала, що на 55-му мікрорайоні (за гіпермаркетом «Там-Там») теж були перебої зі світлом, але електрика не зникла.

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Теги: світло, Луцьк
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