Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
Сьогодні, 22:40
Мешканці багатоповерхівки у спальному 33-му мікрорайоні у Луцьку опинилися без світла.
Про це люди повідомляють у соціальній мережі Facebook.
Зокрема історик Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «По ходу вечір при свічках. Де світло?»
Згодом вона пояснила, що нема світла в багатоповерхівці на вулиці Кравчука на 33-му мікрорайоні Луцька.
А лучанка Тетяна Сомова додала, що на 55-му мікрорайоні (за гіпермаркетом «Там-Там») теж були перебої зі світлом, але електрика не зникла.
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Про це люди повідомляють у соціальній мережі Facebook.
Зокрема історик Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «По ходу вечір при свічках. Де світло?»
Згодом вона пояснила, що нема світла в багатоповерхівці на вулиці Кравчука на 33-му мікрорайоні Луцька.
А лучанка Тетяна Сомова додала, що на 55-му мікрорайоні (за гіпермаркетом «Там-Там») теж були перебої зі світлом, але електрика не зникла.
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