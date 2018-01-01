Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла

Мешканці багатоповерхівки у спальному 33-му мікрорайоні у Луцьку опинилися без світла.Про це люди повідомляють у соціальній мережі Facebook.Зокрема історикнаписала: «По ходу вечір при свічках. Де світло?»Згодом вона пояснила, що нема світла в багатоповерхівці на вулиці Кравчука на 33-му мікрорайоні Луцька.А лучанкадодала, що на 55-му мікрорайоні (за гіпермаркетом «Там-Там») теж були перебої зі світлом, але електрика не зникла.