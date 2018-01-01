У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство





Про це повідомляє



Чоловік віком орієнтовно 40-50 років вирішив вкоротити собі віку близько 21:00 вчора, 7 серпня.



Він впав на територію перед магазином «Наш край». Перехожі викликали «швидку», яку чекали всього п'ять хвилин.



До приїзду медиків встигли надати першу медичну допомогу: небайдужі перехожі взяли бинти, бандаж для шиї, перекис водню на КПП Луцького прикордонного загону.



За попередньою інформацією, у постраждалого розбита голова, зламана ключиця.



Сусіди припускають, що чоловік міг бути нетверезим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 31 чоловік вирішив вкоротити собі віку і вискочив з вікна.Про це повідомляє Район. Луцьк Чоловік віком орієнтовно 40-50 років вирішив вкоротити собі віку близько 21:00 вчора, 7 серпня.Він впав на територію перед магазином «Наш край». Перехожі викликали «швидку», яку чекали всього п'ять хвилин.До приїзду медиків встигли надати першу медичну допомогу: небайдужі перехожі взяли бинти, бандаж для шиї, перекис водню на КПП Луцького прикордонного загону.За попередньою інформацією, у постраждалого розбита голова, зламана ключиця.Сусіди припускають, що чоловік міг бути нетверезим.

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