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У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство

У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 31 чоловік вирішив вкоротити собі віку і вискочив з вікна.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Чоловік віком орієнтовно 40-50 років вирішив вкоротити собі віку близько 21:00 вчора, 7 серпня.

Він впав на територію перед магазином «Наш край». Перехожі викликали «швидку», яку чекали всього п'ять хвилин.

До приїзду медиків встигли надати першу медичну допомогу: небайдужі перехожі взяли бинти, бандаж для шиї, перекис водню на КПП Луцького прикордонного загону.

За попередньою інформацією, у постраждалого розбита голова, зламана ключиця.

Сусіди припускають, що чоловік міг бути нетверезим.


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Теги: самогубство, Луцьк
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