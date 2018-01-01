У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 01:39
У Луцьку на вулиці Стрілецькій, 31 чоловік вирішив вкоротити собі віку і вискочив з вікна.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Чоловік віком орієнтовно 40-50 років вирішив вкоротити собі віку близько 21:00 вчора, 7 серпня.
Він впав на територію перед магазином «Наш край». Перехожі викликали «швидку», яку чекали всього п'ять хвилин.
До приїзду медиків встигли надати першу медичну допомогу: небайдужі перехожі взяли бинти, бандаж для шиї, перекис водню на КПП Луцького прикордонного загону.
За попередньою інформацією, у постраждалого розбита голова, зламана ключиця.
Сусіди припускають, що чоловік міг бути нетверезим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Чоловік віком орієнтовно 40-50 років вирішив вкоротити собі віку близько 21:00 вчора, 7 серпня.
Він впав на територію перед магазином «Наш край». Перехожі викликали «швидку», яку чекали всього п'ять хвилин.
До приїзду медиків встигли надати першу медичну допомогу: небайдужі перехожі взяли бинти, бандаж для шиї, перекис водню на КПП Луцького прикордонного загону.
За попередньою інформацією, у постраждалого розбита голова, зламана ключиця.
Сусіди припускають, що чоловік міг бути нетверезим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Сьогодні, 02:53
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 01:39
Частину спального району Луцька знеструмила аварія
Сьогодні, 01:26
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00