Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
Чотири роки тому батальйонно-тактична група «Колос» 51-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського із втратами взяла штурмом Савур-Могилу.
Про це йдеться в дописі на сторінці речниці 14-ї бригади Надії Замриги у соціальній мережі Facebook.
За словами Замриги, вона скопіювала пост бійця Сергія Корсуна.
«Ті, кого ніколи не забуду... 7 серпня 2014 року, БТГр «Колос» 51 окремої механізованої бригади, взяла штурмом Савур-Могилу... Це було вже так давно, але розриває до цього часу... Ми виконали всі, поставлені перед нами, завдання і ніколи не включали «задню»!
Ми ніколи не забудемо! Бо Савур-Могила залишила в історії 51 бригади як звитяжну, так і трагічну сторінку: під час штурму висоти загинули мої побратими: начальник зв’язку 51 окремої механізованої бригади майор Віктор Хмелецький, командир мінометної батареї 1 механізованого батальйону капітан Андрій Задорожній, командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону старший лейтенант Валентин Прихід. Перепрошую за те, що не всіх загиблих згадав... Вічна всім їм пам'ять!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в дописі на сторінці речниці 14-ї бригади Надії Замриги у соціальній мережі Facebook.
За словами Замриги, вона скопіювала пост бійця Сергія Корсуна.
«Ті, кого ніколи не забуду... 7 серпня 2014 року, БТГр «Колос» 51 окремої механізованої бригади, взяла штурмом Савур-Могилу... Це було вже так давно, але розриває до цього часу... Ми виконали всі, поставлені перед нами, завдання і ніколи не включали «задню»!
Ми ніколи не забудемо! Бо Савур-Могила залишила в історії 51 бригади як звитяжну, так і трагічну сторінку: під час штурму висоти загинули мої побратими: начальник зв’язку 51 окремої механізованої бригади майор Віктор Хмелецький, командир мінометної батареї 1 механізованого батальйону капітан Андрій Задорожній, командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону старший лейтенант Валентин Прихід. Перепрошую за те, що не всіх загиблих згадав... Вічна всім їм пам'ять!» - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
07 серпень, 22:40
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
07 серпень, 22:24
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
07 серпень, 21:56