Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою

Чотири роки тому батальйонно-тактична група «Колос» 51-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського із втратами взяла штурмом Савур-Могилу.Про це йдеться в дописі на сторінці речниці 14-ї бригадиу соціальній мережі Facebook.За словами Замриги, вона скопіювала пост бійця«Ті, кого ніколи не забуду... 7 серпня 2014 року, БТГр «Колос» 51 окремої механізованої бригади, взяла штурмом Савур-Могилу... Це було вже так давно, але розриває до цього часу... Ми виконали всі, поставлені перед нами, завдання і ніколи не включали «задню»!Ми ніколи не забудемо! Бо Савур-Могила залишила в історії 51 бригади як звитяжну, так і трагічну сторінку: під час штурму висоти загинули мої побратими: начальник зв’язку 51 окремої механізованої бригади майор, командир мінометної батареї 1 механізованого батальйону капітан, командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону старший лейтенант. Перепрошую за те, що не всіх загиблих згадав... Вічна всім їм пам'ять!» - йдеться в дописі.