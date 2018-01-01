вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою

Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Чотири роки тому батальйонно-тактична група «Колос» 51-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського із втратами взяла штурмом Савур-Могилу.

Про це йдеться в дописі на сторінці речниці 14-ї бригади Надії Замриги у соціальній мережі Facebook.

За словами Замриги, вона скопіювала пост бійця Сергія Корсуна.

«Ті, кого ніколи не забуду... 7 серпня 2014 року, БТГр «Колос» 51 окремої механізованої бригади, взяла штурмом Савур-Могилу... Це було вже так давно, але розриває до цього часу... Ми виконали всі, поставлені перед нами, завдання і ніколи не включали «задню»!

Ми ніколи не забудемо! Бо Савур-Могила залишила в історії 51 бригади як звитяжну, так і трагічну сторінку: під час штурму висоти загинули мої побратими: начальник зв’язку 51 окремої механізованої бригади майор Віктор Хмелецький, командир мінометної батареї 1 механізованого батальйону капітан Андрій Задорожній, командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону старший лейтенант Валентин Прихід. Перепрошую за те, що не всіх загиблих згадав... Вічна всім їм пам'ять!» - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна з Росією, АТО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
07 серпень, 22:40
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
07 серпень, 22:24
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
07 серпень, 21:56
Схожі новини
«Мамо, я живий-здоровий», - волинський воїн дав інтерв’ю під обстрілом «Мамо, я живий-здоровий», - волинський воїн дав інтерв’ю під обстрілом
08 червень, 03:55
На Волині шукають атовців-футболістів для участі в «Кубку Нескорених» На Волині шукають атовців-футболістів для участі в «Кубку Нескорених»
29 березень, 16:38
Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО
28 березень, 17:53
Бійці 14-ої бригади вчились звільняти заручників. ФОТО Бійці 14-ої бригади вчились звільняти заручників. ФОТО
26 березень, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Звитяжна і трагічна історія: штурм Савур-Могили волинською бригадою
Сьогодні, 00:13
 0
8 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мешканці багатоповерхівки в Луцьку скаржаться на відсутність світла
07 серпень, 22:40
 0
У канали луцького парку запустили «трактор-амфібію». ВІДЕО
07 серпень, 22:24
 0
Луцькі патрульні влаштували квест для дітей
07 серпень, 21:56
 0
Медіа
відео
1/8