Сказали, скільки коштує «хлібний кошик» на Волині





Про це повідомив у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, - передає



«У Києві найдорожчий хлібний кошик, а на Одещині — найдешевший», — повідомив Дорошенко.



Як уточнив він, за даними офіційної статистики за червень, найдорожчий хлібний кошик у Києві — 84,8 грн, а найдешевший у Одеській області — 53,5 грн. Різниця становить майже 40% або 31 грн.



До ТОП-5 найдорожчих регіонів увійшли: Київ — 84,8 грн, Київська область — 68,8 грн, Черкаська область — 65,2 грн, Житомирська область 63,3 грн, а Херсонська область — 61,7 грн.



У п’ятірку найдешевших регіонів потрапили: Одеська область — 53,5 грн, Миколаївська область — 54,2 грн, Харківська область — 55 грн, Луганська і Тернопільська області — по 56,1 грн.



За середніми цінами хліб купляють у: Закарпатській області — 61,6 грн, Івано-Франківській — 61,4 грн, Кіровоградській — 61 грн, Львівській — 60,9 грн, Донецькій — 60,7 грн, Волинській, Запорізькій і Хмельницькій областях — по 60,4 грн, Полтавській — 58,9 грн, Сумській — 58,4 грн, Дніпропетровській і Чернігівській областях — 58,2 грн, Вінницькій і Чернівецькій областях — по 57,9 грн, Рівненській області — 56,9 грн.



До хлібного кошику ввійшли: по 1 кг пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, 1 кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, 1 кг житнього хліба та 0,5 кг батону. Саме ці види хлібу підлягають державному моніторингу цін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість так званого «хлібного кошика» на Волині становить 60,4 гривні. Натомість найбільше грошей за хліб доводиться віддавати киянам, найменше - жителям Одещини.Про це повідомив у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж, - передає УНН «У Києві найдорожчий хлібний кошик, а на Одещині — найдешевший», — повідомив Дорошенко.Як уточнив він, за даними офіційної статистики за червень, найдорожчий хлібний кошик у Києві — 84,8 грн, а найдешевший у Одеській області — 53,5 грн. Різниця становить майже 40% або 31 грн.До ТОП-5 найдорожчих регіонів увійшли: Київ — 84,8 грн, Київська область — 68,8 грн, Черкаська область — 65,2 грн, Житомирська область 63,3 грн, а Херсонська область — 61,7 грн.У п’ятірку найдешевших регіонів потрапили: Одеська область — 53,5 грн, Миколаївська область — 54,2 грн, Харківська область — 55 грн, Луганська і Тернопільська області — по 56,1 грн.За середніми цінами хліб купляють у: Закарпатській області — 61,6 грн, Івано-Франківській — 61,4 грн, Кіровоградській — 61 грн, Львівській — 60,9 грн, Донецькій — 60,7 грн, Волинській, Запорізькій і Хмельницькій областях — по 60,4 грн, Полтавській — 58,9 грн, Сумській — 58,4 грн, Дніпропетровській і Чернігівській областях — 58,2 грн, Вінницькій і Чернівецькій областях — по 57,9 грн, Рівненській області — 56,9 грн.До хлібного кошику ввійшли: по 1 кг пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, 1 кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, 1 кг житнього хліба та 0,5 кг батону. Саме ці види хлібу підлягають державному моніторингу цін.

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