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Сказали, скільки коштує «хлібний кошик» на Волині

Сказали, скільки коштує «хлібний кошик» на Волині
Вартість так званого «хлібного кошика» на Волині становить 60,4 гривні. Натомість найбільше грошей за хліб доводиться віддавати киянам, найменше - жителям Одещини.

Про це повідомив у Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, - передає УНН.

«У Києві найдорожчий хлібний кошик, а на Одещині — найдешевший», — повідомив Дорошенко.

Як уточнив він, за даними офіційної статистики за червень, найдорожчий хлібний кошик у Києві — 84,8 грн, а найдешевший у Одеській області — 53,5 грн. Різниця становить майже 40% або 31 грн.

До ТОП-5 найдорожчих регіонів увійшли: Київ — 84,8 грн, Київська область — 68,8 грн, Черкаська область — 65,2 грн, Житомирська область 63,3 грн, а Херсонська область — 61,7 грн.

У п’ятірку найдешевших регіонів потрапили: Одеська область — 53,5 грн, Миколаївська область — 54,2 грн, Харківська область — 55 грн, Луганська і Тернопільська області — по 56,1 грн.

За середніми цінами хліб купляють у: Закарпатській області — 61,6 грн, Івано-Франківській — 61,4 грн, Кіровоградській — 61 грн, Львівській — 60,9 грн, Донецькій — 60,7 грн, Волинській, Запорізькій і Хмельницькій областях — по 60,4 грн, Полтавській — 58,9 грн, Сумській — 58,4 грн, Дніпропетровській і Чернігівській областях — 58,2 грн, Вінницькій і Чернівецькій областях — по 57,9 грн, Рівненській області — 56,9 грн.

До хлібного кошику ввійшли: по 1 кг пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, 1 кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, 1 кг житнього хліба та 0,5 кг батону. Саме ці види хлібу підлягають державному моніторингу цін.

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Теги: хліб, Волинь
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