У Києві рекомендували 13 суддів для апеляційного суду Волині
Сьогодні, 05:15
Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендуввала перевести тринадцять суддів Апеляційного суду Волинської області, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя, на посаду судді Волинського апеляційного суду.
Про це повідомили в Апеляційному суді Волинської області.
До цього переліку потрапили Зоряна Бовчалюк, Віктор Гапончук, Андрій Грушицький, Валентина Данилюк, Віталій Денісов, Оксана Здрилюк, Алла Карпук, Світлана Киця, Олег Клок, Людмила Матвійчук, Микола Русинчук, Світлана Федонюк, Лілія Шевчук.
Загалом Комісія ухвалила рішення рекомендувати для переведення 582 суддів загальних апеляційних судів, 179 суддів - з апеляційних адміністративних судів та 134 судді з апеляційних господарських судів.
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Про це повідомили в Апеляційному суді Волинської області.
До цього переліку потрапили Зоряна Бовчалюк, Віктор Гапончук, Андрій Грушицький, Валентина Данилюк, Віталій Денісов, Оксана Здрилюк, Алла Карпук, Світлана Киця, Олег Клок, Людмила Матвійчук, Микола Русинчук, Світлана Федонюк, Лілія Шевчук.
Загалом Комісія ухвалила рішення рекомендувати для переведення 582 суддів загальних апеляційних судів, 179 суддів - з апеляційних адміністративних судів та 134 судді з апеляційних господарських судів.
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