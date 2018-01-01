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Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку

Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Між селами Лобойківка та Єлизаветівка в Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойківка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське.

Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.



Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

На місці працювали рятувальники, поліція і швидка допомога.




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Теги: ДТП, смерть
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