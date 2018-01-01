Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку
Сьогодні, 02:53
Між селами Лобойківка та Єлизаветівка в Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойківка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське.
Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.
На місці працювали рятувальники, поліція і швидка допомога.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойківка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське.
Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.
На місці працювали рятувальники, поліція і швидка допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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