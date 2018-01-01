Моторошна аварія з жертвами: Audi врізалася в маршрутку





Про це повідомили у ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.



У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойківка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське.



Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.







Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.



На місці працювали рятувальники, поліція і швидка допомога.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селами Лобойківка та Єлизаветівка в Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль і рейсовий автобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали.Про це повідомили у ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.У Петриківському районі Дніпропетровської області, між селами Лобойківка та Єлизаветівка, сталося зіткнення легкового автомобіля Audi A8 і рейсового автобуса Mercedes, який прямував за маршрутом Дніпро-Кам’янське.Попередньо в автобусі перебувало 25 осіб. У результаті ДТП загинули 2 людини, постраждали 13 осіб.Обставини ДТП з’ясовують правоохоронні органи.На місці працювали рятувальники, поліція і швидка допомога.

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