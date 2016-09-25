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Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб

Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб
Колишній форвард «Волині», «Шахтаря» та збірної України Марко Девіч виступатиме за азербайджанський ФК «Сабах».

Про це пише Football.ua.

У липні закінчився термін контракту 34-річного Марко з «Вадуком» з Ліхтенштейну, який виступав у другій лізі чемпіонату Швейцарії, і Девич покинув клуб на правах вільного агента.

Тренер «Сабаха» Аріф Асадов планує використовувати досвідчену форварду на позиції відтягнутого нападаючого. Екс-гравець збірної України, який буде виступати під номером 9, може дебютувати у своїй новій команді 12 серпня в матчі першого туру чемпіонату Азербайджану проти Кешлі.

За свою 18-річну професійну кар'єру Девіч виступав за Звєздару (14 матчів у всіх турнірах, 2 голи), Железнік (20, 3), Раднічкі (16, 1), Вождовац (14, 4), Волинь (33, 2), Металіст (223, 98), Шахтар (16, 4), Рубін (49, 14), Аль-Райан (18, 11), Ростов (8, 1) і Вадуц (30, 13).

У послужному списку Марко 35 матчів і 7 голів за національну збірну України.

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Теги: Марко Девіч, футбол, спорт, «Волинь»
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