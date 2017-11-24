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Волинян просять допомогти з коштами для операції на серці

Волинян просять допомогти з коштами для операції на серці
Волинян просять допомогти зібрати кошти для операції на серці важкохворому Анатолію Матвійчуку.

Про це написала Діана Соловей у листі, надісланому на редакцію Інформаційного агентства ВолиньPost.

"Ми, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, звертаємось до усіх небайдужих (повторюю по бажанню) із проханням допомогти зібрати кошти на проведення термінової операції на серці важкому хворому АНАТОЛІЮ МАТВІЙЧУКУ, 1964 р.(м. Ковель, вул. Заводська 29/19 (район Сільмаш), моб. тел. 0974349378", - йдеться у повідомлені.

Жінка зазначила, що це уже третя операція чоловіка. На дві попередні було витрачено усі кошти, якими володіла родина. Сума у 150 тис. грн. для родини є непідйомною.

Інформація для благодійників: Номер 29244825509100, банк одержувача ПАТ .К.Б. Приватбанк, Київ, Україна. ЄДРПОУ банку 14360570, М. С. О. 305299, призначення платежу 5168757355283864 Матвійчук Анаталой, 2361719311.
Волинян просять допомогти з коштами для операції на серці
Волинян просять допомогти з коштами для операції на серці
Волинян просять допомогти з коштами для операції на серці

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Теги: допомога, операція
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Коментарі 1
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На момент вибуху йому було 22 рокі - і що він ліквідовував ?
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