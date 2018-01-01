У луцькому дворі встановлять обмежувачі руху. ФОТО
Сьогодні, 09:50
У дворах по проспекту Перемогу 20 та 22 встановлять обмежувачі руху.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
У дворах цих будинків склалася непроста ситуація: водії часто «зрізують» шлях до нового житлового комплексу або до вулиці Привокзальної саме через ці двори.
На будинках вже виникли тріщини, а люди не можуть постійно тримати двері під'їздів відкритими, тому що машини проїжджають дуже близько і підіймають хмари куряви.
Люди перегороджують дорогу, вимагаючи об'їхати її, але у відповідь чують лише лайку.
Тому у порядку виключення тут встановлять обмежувачі руху і знаки про заборону проїзду. Водіїв просять поважати чуже життя та не руйнувати будинки, яким вже близько 60 років.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
У дворах цих будинків склалася непроста ситуація: водії часто «зрізують» шлях до нового житлового комплексу або до вулиці Привокзальної саме через ці двори.
На будинках вже виникли тріщини, а люди не можуть постійно тримати двері під'їздів відкритими, тому що машини проїжджають дуже близько і підіймають хмари куряви.
Люди перегороджують дорогу, вимагаючи об'їхати її, але у відповідь чують лише лайку.
Тому у порядку виключення тут встановлять обмежувачі руху і знаки про заборону проїзду. Водіїв просять поважати чуже життя та не руйнувати будинки, яким вже близько 60 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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