У луцькому дворі встановлять обмежувачі руху. ФОТО

У дворах по проспекту Перемогу 20 та 22 встановлять обмежувачі руху.Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник мера ЛуцькаУ дворах цих будинків склалася непроста ситуація: водії часто «зрізують» шлях до нового житлового комплексу або до вулиці Привокзальної саме через ці двори.На будинках вже виникли тріщини, а люди не можуть постійно тримати двері під'їздів відкритими, тому що машини проїжджають дуже близько і підіймають хмари куряви.Люди перегороджують дорогу, вимагаючи об'їхати її, але у відповідь чують лише лайку.Тому у порядку виключення тут встановлять обмежувачі руху і знаки про заборону проїзду. Водіїв просять поважати чуже життя та не руйнувати будинки, яким вже близько 60 років.