Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
Вінниця - прекрасне, сучасне місто, яке протягом п'яти років займає топові місця в різноманітних рейтингах міст України. Це одне із найбільш комфортних і інвестиційно привабливих міст країни.
Зростання рівня життя, збільшення зарплати сприяють появі різноманітних можливостей, в тому числі і у працевлаштуванні. Сайт для пошуку роботи Head Hunter по посиланню https://vinnitsa.hh.ua/ пропонує актуальну інформацію для отримання привабливих вакансій у Вінниці.
Високооплачувані вакансії в Вінниці
Аналіз ринку праці в 2018 році дозволяє скласти рейтинг найбільш високооплачуваних професій міста.
- IT-технології (40 000 - 56 000 грн): вміння розробляти ІТ-проекти різної складності, додатків; знання англійської мови, розуміння CSS3, HTML5, збірка і запуск відповідних додатків.
- Логістика і транспорт (до 40 000 грн): швидка доставка товару по максимально низькими цінами і в найкоротші терміни; для фахівців необхідний математичний склад розуму, вміння побудови логічних зв'язків і здатність до швидких і якісних розрахунками.
- Закупівлі та продаж (до 25 000 грн) - одна з найпопулярніших сфер сучасного працевлаштування. Буде потрібно відмінне знання ринку товарів і вміння зрозуміти клієнта, відповідальність і комунікабельність, знання теорії продажів, працездатність, вміння слухати і стресостійкість, оскільки робота з людьми є однією з найбільш складних.
- Виробництво (від 10 000 грн) - перспективна і високооплачувана сфера Вінниці, пропонує вакансії для керівників, начальників відділів, інженерів-електронників, проектувальників, механіків, технологів, керівників цехом, проектами і фахівців сільськогосподарського виробництва.
Затребувані вакансії
Велика кількість робочих місць надає сфера бухгалтерії, фінансів, управлінського обліку з зарплатою від 5000 до 9100 грн.
Не залишаться без гідної роботи представники сфери реклами, PR, маркетингу - фахівці з художніми або дизайнерськими навичками, знанням маркетингових стратегій і вмінням їх розробляти, знанням PR-інструментів. Зарплата варіюється від 5000 до 19 500 грн.
Офісний персонал з досвідом роботи, знанням діловодства, грамотною мовою і знанням комп'ютерних програм запрошується на посади помічника керівника, офіс-менеджера, секретаря-референта, адміністратора з зарплатою від 5500 до 20 000 грн.
Будьте впевненими в собі і вибирайте роботу мрії на порталі hh.ua. HeadHunter Україна.
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Зростання рівня життя, збільшення зарплати сприяють появі різноманітних можливостей, в тому числі і у працевлаштуванні. Сайт для пошуку роботи Head Hunter по посиланню https://vinnitsa.hh.ua/ пропонує актуальну інформацію для отримання привабливих вакансій у Вінниці.
Високооплачувані вакансії в Вінниці
Аналіз ринку праці в 2018 році дозволяє скласти рейтинг найбільш високооплачуваних професій міста.
- IT-технології (40 000 - 56 000 грн): вміння розробляти ІТ-проекти різної складності, додатків; знання англійської мови, розуміння CSS3, HTML5, збірка і запуск відповідних додатків.
- Логістика і транспорт (до 40 000 грн): швидка доставка товару по максимально низькими цінами і в найкоротші терміни; для фахівців необхідний математичний склад розуму, вміння побудови логічних зв'язків і здатність до швидких і якісних розрахунками.
- Закупівлі та продаж (до 25 000 грн) - одна з найпопулярніших сфер сучасного працевлаштування. Буде потрібно відмінне знання ринку товарів і вміння зрозуміти клієнта, відповідальність і комунікабельність, знання теорії продажів, працездатність, вміння слухати і стресостійкість, оскільки робота з людьми є однією з найбільш складних.
- Виробництво (від 10 000 грн) - перспективна і високооплачувана сфера Вінниці, пропонує вакансії для керівників, начальників відділів, інженерів-електронників, проектувальників, механіків, технологів, керівників цехом, проектами і фахівців сільськогосподарського виробництва.
Затребувані вакансії
Велика кількість робочих місць надає сфера бухгалтерії, фінансів, управлінського обліку з зарплатою від 5000 до 9100 грн.
Не залишаться без гідної роботи представники сфери реклами, PR, маркетингу - фахівці з художніми або дизайнерськими навичками, знанням маркетингових стратегій і вмінням їх розробляти, знанням PR-інструментів. Зарплата варіюється від 5000 до 19 500 грн.
Офісний персонал з досвідом роботи, знанням діловодства, грамотною мовою і знанням комп'ютерних програм запрошується на посади помічника керівника, офіс-менеджера, секретаря-референта, адміністратора з зарплатою від 5500 до 20 000 грн.
Будьте впевненими в собі і вибирайте роботу мрії на порталі hh.ua. HeadHunter Україна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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