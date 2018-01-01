На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії
Сьогодні, 10:07
У селі Губин Горохівського району втопився хлопчик. Йому було всього 8 років.
Про це пише Волинь-Нова.
Трагедія сталася 2 серпня, опісля 18 години, у тамтешньому ставку.
Доки тато був на роботі у місцевому господарстві (мама перебувала на заробітках у Польщі), хлопчик сказав сестрі, що йде грати футбол.
Ймовірно, через спеку вирішив скупатися і пішов у воду.
Тривогу забив ровесник Іллі, в якусь мить зрозумівши, що з води друг сам не вибереться.
Першим на крик прибіг 35-річний мешканець села Володимир. Він і виніс хлопчика з водойми.
На жаль, рятувати його було вже пізно.
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Про це пише Волинь-Нова.
Трагедія сталася 2 серпня, опісля 18 години, у тамтешньому ставку.
Доки тато був на роботі у місцевому господарстві (мама перебувала на заробітках у Польщі), хлопчик сказав сестрі, що йде грати футбол.
Ймовірно, через спеку вирішив скупатися і пішов у воду.
Тривогу забив ровесник Іллі, в якусь мить зрозумівши, що з води друг сам не вибереться.
Першим на крик прибіг 35-річний мешканець села Володимир. Він і виніс хлопчика з водойми.
На жаль, рятувати його було вже пізно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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