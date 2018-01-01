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На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії

На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії
У селі Губин Горохівського району втопився хлопчик. Йому було всього 8 років.

Про це пише Волинь-Нова.

Трагедія сталася 2 серпня, опісля 18 години, у тамтешньому ставку.

Доки тато був на роботі у місцевому господарстві (мама перебувала на заробітках у Польщі), хлопчик сказав сестрі, що йде грати футбол.

Ймовірно, через спеку вирішив скупатися і пішов у воду.

Тривогу забив ровесник Іллі, в якусь мить зрозумівши, що з води друг сам не вибереться.

Першим на крик прибіг 35-річний мешканець села Володимир. Він і виніс хлопчика з водойми.

На жаль, рятувати його було вже пізно.

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Теги: трагедія, Губин, Волинь, потопельник
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