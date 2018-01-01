На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії





Про це пише



Трагедія сталася 2 серпня, опісля 18 години, у тамтешньому ставку.



Доки тато був на роботі у місцевому господарстві (мама перебувала на заробітках у Польщі), хлопчик сказав сестрі, що йде грати футбол.



Ймовірно, через спеку вирішив скупатися і пішов у воду.



Тривогу забив ровесник Іллі, в якусь мить зрозумівши, що з води друг сам не вибереться.



Першим на крик прибіг 35-річний мешканець села Володимир. Він і виніс хлопчика з водойми.



На жаль, рятувати його було вже пізно.

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