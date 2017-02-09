У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6





Про це йдеться у розпорядженні від 7 серпня опублікованому на сайті



Відтак, конкурс хочуть оголосити у зв'язку із наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів за автобусним маршрутом № 6.



Нагадаємо, автобус рухається за маршрутом: Привокзальний майдан, Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, с.Княгининок, с.Брище (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Брище).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосять конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №6 “Залізничний вокзал – с.Брище”.Про це йдеться у розпорядженні від 7 серпня опублікованому на сайті Луцької міської ради Відтак, конкурс хочуть оголосити у зв'язку із наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів за автобусним маршрутом № 6.Нагадаємо, автобус рухається за маршрутом: Привокзальний майдан, Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, с.Княгининок, с.Брище (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Брище).

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