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У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6

У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6
У Луцьку оголосять конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №6 “Залізничний вокзал – с.Брище”.

Про це йдеться у розпорядженні від 7 серпня опублікованому на сайті Луцької міської ради.

Відтак, конкурс хочуть оголосити у зв'язку із наближенням закінчення терміну дії договору на перевезення пасажирів за автобусним маршрутом № 6.

Нагадаємо, автобус рухається за маршрутом: Привокзальний майдан, Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, с.Княгининок, с.Брище (місця міжзмінного відстою на Привокзальному майдані та у с. Брище).


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Теги: маршрутка, конкурс, перевізник, Луцьк
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