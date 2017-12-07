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У «Промені» організовують безкоштовний кіносеанс для пенсіонерів

У «Промені» організовують безкоштовний кіносеанс для пенсіонерів
Громадянський Рух "Свідомі" разом із РЦ "Промінь" та Multiplex продовжує проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів".

Вже у середу, 15 серпня, в рамках проекту відбудеться показ сімейного фільму "Крістофер Робін", - пише Конкурент.

Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів:
- за віком;
- по інвалідності;
- за вислугою років;
- у разі втрати годувальника.

Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00:

- за телефоном 099 215-50-75;

- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху "СВІДОМІ" за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона "CITY PARK";

- заповнивши онлайн-форму реєстрації у будь-який зручний для Вас час: https://docs.google.com/forms/d/1GVTmp3N-IGQ5xxwKYP4d3-469bHefj43bDaSC2RkjkE/edit

Реєстрація завершується 14 серпня о 18:00 год.

"Пенсіонери міста повинні мати можливість рівною мірою з іншими категоріями громадян відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення", – вважає засновник Руху "СВІДОМІ" Андрій Покровський.

Нагадаємо, проект активно долучає пенсіонерів до культурного життя Луцька і уже давав можливість переглянути такі художні стрічки як "Темні часи", "Усі гроші світу" та "8 подруг Оушена".
У «Промені» організовують безкоштовний кіносеанс для пенсіонерів

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Теги: СВІДОМІ, громадський рух, Андрій Покровський, кіно
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