У «Промені» організовують безкоштовний кіносеанс для пенсіонерів





Вже у середу, 15 серпня, в рамках проекту відбудеться показ сімейного фільму "Крістофер Робін", - пише



Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів:

- за віком;

- по інвалідності;

- за вислугою років;

- у разі втрати годувальника.



Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00:



- за телефоном 099 215-50-75;



- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху "СВІДОМІ" за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона "CITY PARK";



- заповнивши онлайн-форму реєстрації у будь-який зручний для Вас час: https://docs.google.com/forms/d/1GVTmp3N-IGQ5xxwKYP4d3-469bHefj43bDaSC2RkjkE/edit



Реєстрація завершується 14 серпня о 18:00 год.



"Пенсіонери міста повинні мати можливість рівною мірою з іншими категоріями громадян відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення", – вважає засновник Руху "СВІДОМІ" Андрій Покровський.



Нагадаємо, проект активно долучає пенсіонерів до культурного життя Луцька і уже давав можливість переглянути такі художні стрічки як "Темні часи", "Усі гроші світу" та "8 подруг Оушена".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянський Рух "Свідомі" разом із РЦ "Промінь" та Multiplex продовжує проект "Доступний кінотеатр для пенсіонерів".Вже у середу, 15 серпня, в рамках проекту відбудеться показ сімейного фільму "Крістофер Робін", - пише Конкурент Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів:- за віком;- по інвалідності;- за вислугою років;- у разі втрати годувальника.Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00:- за телефоном 099 215-50-75;- особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху "СВІДОМІ" за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона "CITY PARK";- заповнивши онлайн-форму реєстрації у будь-який зручний для Вас час: https://docs.google.com/forms/d/1GVTmp3N-IGQ5xxwKYP4d3-469bHefj43bDaSC2RkjkE/editРеєстрація завершується 14 серпня о 18:00 год."Пенсіонери міста повинні мати можливість рівною мірою з іншими категоріями громадян відволіктись від буденності, отримати порцію позитиву та культурного збагачення", – вважає засновник Руху "СВІДОМІ"Нагадаємо, проект активно долучає пенсіонерів до культурного життя Луцька і уже давав можливість переглянути такі художні стрічки як "Темні часи", "Усі гроші світу" та "8 подруг Оушена".

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