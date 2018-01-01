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В одній із волинських громад заборонили продавати алкоголь вночі

В одній із волинських громад заборонили продавати алкоголь вночі
У Прилісненській громаді. що знаходиться у Маневицькому районі, заборонили нічну торгівлю алкоголем.

Про це пише Волинь-Нова.

Рішення передбачає заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин на території Присліненської сільської ради.

Як повідомляє сайт громади, заборона діятиме з 22:00 до 9:00. Контролюватиме виконання рішення постійна комісія сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.

Відтепер, спиртні напої можна буде купити лише у закладах ресторанного харчування.

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Теги: заборона, алкоголь, Волинь, громада
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