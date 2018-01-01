В одній із волинських громад заборонили продавати алкоголь вночі





Про це пише



Рішення передбачає заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин на території Присліненської сільської ради.



Як повідомляє сайт громади, заборона діятиме з 22:00 до 9:00. Контролюватиме виконання рішення постійна комісія сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.



Відтепер, спиртні напої можна буде купити лише у закладах ресторанного харчування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Прилісненській громаді. що знаходиться у Маневицькому районі, заборонили нічну торгівлю алкоголем.Про це пише Волинь-Нова Рішення передбачає заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин на території Присліненської сільської ради.Як повідомляє сайт громади, заборона діятиме з 22:00 до 9:00. Контролюватиме виконання рішення постійна комісія сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.Відтепер, спиртні напої можна буде купити лише у закладах ресторанного харчування.

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