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На Волині за 7 місяців на дорогах загинуло 69 людей

На Волині за 7 місяців на дорогах загинуло 69 людей
На Волині протягом січня-липня 2018 року трапилось 1465 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 69 осіб. Ще 473 отримали травми.

Щодо кількості ДТП, то їх на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, - інформує Патрульна поліція Волині.

Найпоширеніші види автопригод, в яких загинули люди: наїзд на пішохода (29% - 20 загиблих), перекидання транспортних засобів (22% - 15 загиблих), зіткнення (19% - 13 загиблих), наїзд на велосипедиста (13% - 9 загиблих), наїзд на перешкоду (12% - 8 загиблих).

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Теги: аварії, Волинь, статистика, смерть
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