На Волині за 7 місяців на дорогах загинуло 69 людей
Сьогодні, 10:45
На Волині протягом січня-липня 2018 року трапилось 1465 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 69 осіб. Ще 473 отримали травми.
Щодо кількості ДТП, то їх на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, - інформує Патрульна поліція Волині.
Найпоширеніші види автопригод, в яких загинули люди: наїзд на пішохода (29% - 20 загиблих), перекидання транспортних засобів (22% - 15 загиблих), зіткнення (19% - 13 загиблих), наїзд на велосипедиста (13% - 9 загиблих), наїзд на перешкоду (12% - 8 загиблих).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Щодо кількості ДТП, то їх на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, - інформує Патрульна поліція Волині.
Найпоширеніші види автопригод, в яких загинули люди: наїзд на пішохода (29% - 20 загиблих), перекидання транспортних засобів (22% - 15 загиблих), зіткнення (19% - 13 загиблих), наїзд на велосипедиста (13% - 9 загиблих), наїзд на перешкоду (12% - 8 загиблих).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький «Промінь» виграв суд у міськради щодо парковки
Сьогодні, 10:52
На Волині за 7 місяців на дорогах загинуло 69 людей
Сьогодні, 10:45
У «Промені» організовують безкоштовний кіносеанс для пенсіонерів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку шукають перевізника на маршрутку №6
Сьогодні, 10:10