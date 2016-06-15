Луцький «Промінь» виграв суд у міськради щодо парковки





Про це йдеться в рішенні суду від 6 серпня 2018 року, - пише



Також на користь позивача стягнули з виконавчого комітету Луцької міської ради 1 762 гривні, пов'язаних зі сплатою судового збору, та 8 800 гривень витрат з оплати професійної правничої допомоги адвоката.



Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.



Нагадаємо, що 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.



Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.



Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95", заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".



Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі дії влади політичним тиском на нього. Він заявив, що таким чином влада розправляється з депутатами, які не є з провладної більшості і які є активними.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Господарський суд Волинської області повністю задовольнив позивні вимоги товариства "Проміньпарксервіс" та скасував рішення виконкому, яким розірвали договір в односторонньому порядку про співпрацю між товариством та Луцьким плавальним басейном.Про це йдеться в рішенні суду від 6 серпня 2018 року, - пише Конкурент Також на користь позивача стягнули з виконавчого комітету Луцької міської ради 1 762 гривні, пов'язаних зі сплатою судового збору, та 8 800 гривень витрат з оплати професійної правничої допомоги адвоката.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.Нагадаємо, що 18 травня луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс". Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду, 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні, заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".Один із власників розважального центруназиває. Він заявив, що таким чиномі які є активними.

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