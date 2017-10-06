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Йшов говорити про волинську шахту: у міністерстві вдарили голову профспілки

Йшов говорити про волинську шахту: у міністерстві вдарили голову профспілки
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України травмували голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Михайло волинець розповів, що днями разом з шахтарями та головою «первинки» НПГУ шахти №9 «Нововолинська» Василем Гурою, згідно з попередньою домовленістю з народним депутатом Михайлом Бондарем, мав зустрітися з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом. З-поміж іншого планували порушити питання щодо негативного впливу на діяльність шахт «смотрящего» Андрія Венгрина у місті Нововолинську.

Проте, на переконання Волинця, за вказівкою міністра до будівлі його не пропустили. При цьому, розповідає Волинець, охоронець застосував фізичну силу, притиснув до дверей і завдав травму грудини (зламав хрящ).

Згодом судово-медична експертиза підтвердила факт травми.
«Тепер мені доведеться лікуватися. З приводу інциденту я у присутності свідків (шахтарів) подав заяву в поліцію. Її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почуваюся погано, мені важко дихати. Однак маю вилітати до Польщі на міжнародну конференцію», - написав Волинець.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost це підтвердив і керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.

Він розповів, що інцидент трапився 6 серпня.

«Коли я запитав, чого Волинця не пускають, то мені відповіли, що передзвонили з прийомної міністра і сказали не пускати», - розповів Гура.

Окрім того, гірник додав, що Михайло Волинець є головою Конфедерації вільних профспілок України. Тож, за словами Гури, він за законом має право входу в будь-яке міністерство і йому мають надати інформацію.

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Теги: гірники, травма, профспілка, міністерство, Михайло Волинець
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