Йшов говорити про волинську шахту: у міністерстві вдарили голову профспілки
Сьогодні, 10:56
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України травмували голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Михайло волинець розповів, що днями разом з шахтарями та головою «первинки» НПГУ шахти №9 «Нововолинська» Василем Гурою, згідно з попередньою домовленістю з народним депутатом Михайлом Бондарем, мав зустрітися з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом. З-поміж іншого планували порушити питання щодо негативного впливу на діяльність шахт «смотрящего» Андрія Венгрина у місті Нововолинську.
Проте, на переконання Волинця, за вказівкою міністра до будівлі його не пропустили. При цьому, розповідає Волинець, охоронець застосував фізичну силу, притиснув до дверей і завдав травму грудини (зламав хрящ).
Згодом судово-медична експертиза підтвердила факт травми.
«Тепер мені доведеться лікуватися. З приводу інциденту я у присутності свідків (шахтарів) подав заяву в поліцію. Її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почуваюся погано, мені важко дихати. Однак маю вилітати до Польщі на міжнародну конференцію», - написав Волинець.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost це підтвердив і керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.
Він розповів, що інцидент трапився 6 серпня.
«Коли я запитав, чого Волинця не пускають, то мені відповіли, що передзвонили з прийомної міністра і сказали не пускати», - розповів Гура.
Окрім того, гірник додав, що Михайло Волинець є головою Конфедерації вільних профспілок України. Тож, за словами Гури, він за законом має право входу в будь-яке міністерство і йому мають надати інформацію.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Михайло волинець розповів, що днями разом з шахтарями та головою «первинки» НПГУ шахти №9 «Нововолинська» Василем Гурою, згідно з попередньою домовленістю з народним депутатом Михайлом Бондарем, мав зустрітися з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом. З-поміж іншого планували порушити питання щодо негативного впливу на діяльність шахт «смотрящего» Андрія Венгрина у місті Нововолинську.
Проте, на переконання Волинця, за вказівкою міністра до будівлі його не пропустили. При цьому, розповідає Волинець, охоронець застосував фізичну силу, притиснув до дверей і завдав травму грудини (зламав хрящ).
Згодом судово-медична експертиза підтвердила факт травми.
«Тепер мені доведеться лікуватися. З приводу інциденту я у присутності свідків (шахтарів) подав заяву в поліцію. Її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почуваюся погано, мені важко дихати. Однак маю вилітати до Польщі на міжнародну конференцію», - написав Волинець.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost це підтвердив і керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.
Він розповів, що інцидент трапився 6 серпня.
«Коли я запитав, чого Волинця не пускають, то мені відповіли, що передзвонили з прийомної міністра і сказали не пускати», - розповів Гура.
Окрім того, гірник додав, що Михайло Волинець є головою Конфедерації вільних профспілок України. Тож, за словами Гури, він за законом має право входу в будь-яке міністерство і йому мають надати інформацію.
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