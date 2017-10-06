Йшов говорити про волинську шахту: у міністерстві вдарили голову профспілки

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України травмували голову Незалежної профспілки гірників УкраїниПро це він написав на своїй сторінці у Facebook.Михайло волинець розповів, що днями разом з шахтарями та головою «первинки» НПГУ шахти №9 «Нововолинська», згідно з попередньою домовленістю з народним депутатом, мав зустрітися з міністром енергетики та вугільної промисловості. З-поміж іншого планували порушити питання щодо негативного впливу на діяльність шахт «смотрящего»у місті Нововолинську.Проте, на переконання Волинця, за вказівкою міністра до будівлі його не пропустили. При цьому, розповідає Волинець, охоронець застосував фізичну силу, притиснув до дверей і завдав травму грудини (зламав хрящ).Згодом судово-медична експертиза підтвердила факт травми.«Тепер мені доведеться лікуватися. З приводу інциденту я у присутності свідків (шахтарів) подав заяву в поліцію. Її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почуваюся погано, мені важко дихати. Однак маю вилітати до Польщі на міжнародну конференцію», - написав Волинець.У коментаріце підтвердив і керівник профспілки шахти №9 Василь Гура.Він розповів, що інцидент трапився 6 серпня.«Коли я запитав, чого Волинця не пускають, то мені відповіли, що передзвонили з прийомної міністра і сказали не пускати», - розповів Гура.Окрім того, гірник додав, що Михайло Волинець є головою Конфедерації вільних профспілок України. Тож, за словами Гури, він за законом має право входу в будь-яке міністерство і йому мають надати інформацію.