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На Волині у пожежі загинула пенсіонерка

На Волині у пожежі загинула пенсіонерка
У селі Дігтів Володимир-Волинського району сталася пожежа. Померла 90-річна жінка.

Про це пише ВолиньUa.

Подія трапилася 7 серпня по обіді.

Жінка, орієнтовно 90-річного віку, мешкала сама. На сполох забили сусіди, які занепокоїлися тим, що довго її не бачили на вулиці. Коли зайшли у хату, то виявили жінку мертвою, а в приміщенні стояла задимленість.

На місце події одразу ж викликали пожежних. Ймовірно, що однією із причин пожежі стало замикання електропроводки, яке призвело до тління.

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Теги: пожежа, Дігтів, Волинь
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