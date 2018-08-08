На Волині у пожежі загинула пенсіонерка





Про це пише



Подія трапилася 7 серпня по обіді.



Жінка, орієнтовно 90-річного віку, мешкала сама. На сполох забили сусіди, які занепокоїлися тим, що довго її не бачили на вулиці. Коли зайшли у хату, то виявили жінку мертвою, а в приміщенні стояла задимленість.



На місце події одразу ж викликали пожежних. Ймовірно, що однією із причин пожежі стало замикання електропроводки, яке призвело до тління.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дігтів Володимир-Волинського району сталася пожежа. Померла 90-річна жінка.Про це пише ВолиньUa Подія трапилася 7 серпня по обіді.Жінка, орієнтовно 90-річного віку, мешкала сама. На сполох забили сусіди, які занепокоїлися тим, що довго її не бачили на вулиці. Коли зайшли у хату, то виявили жінку мертвою, а в приміщенні стояла задимленість.На місце події одразу ж викликали пожежних. Ймовірно, що однією із причин пожежі стало замикання електропроводки, яке призвело до тління.

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