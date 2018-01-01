вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У військовій частині застрелився солдат

У військовій частині застрелився солдат
В одній з частин Навчального центру “Десна” у Чернігівській області під час несення вартової служби скоїв самогубство солдат строкової служби.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” у Facebook.

"Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився.", - йдеться у повідомлені.

На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства - встановлюватимуться слідством.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Десна, самогубство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину, який переправляв жінок у секс-рабство, оголосили про підозру
Сьогодні, 11:38
Через судову тяганину студенти луцького «політеху» можуть лишитись без стипедій. ВІДЕО
Сьогодні, 11:27
У військовій частині застрелився солдат
Сьогодні, 11:13
На Волині у пожежі загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:58
Йшов говорити про волинську шахту: у міністерстві вдарили голову профспілки
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО На Житомирщині батько вбив 8-річну доньку та скоїв самогубство. ФОТО
06 серпень, 15:52
Подробиці самогубства атовця у Нововолинську Подробиці самогубства атовця у Нововолинську
05 липень, 09:52
Загадкова смерть начальника поліції на Херсонщині Загадкова смерть начальника поліції на Херсонщині
29 квітень, 20:13
Скандал з «Аверсом» та самогубства. Надзвичайні новини тижня Скандал з «Аверсом» та самогубства. Надзвичайні новини тижня
23 квітень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ставку під Луцьком втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
 0
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
 0
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
«Чому моє дитятко?» – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 12:00
 0
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8