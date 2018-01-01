У військовій частині застрелився солдат





Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” у Facebook.



"Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився.", - йдеться у повідомлені.



На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства - встановлюватимуться слідством.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з частин Навчального центру “Десна” у Чернігівській області під час несення вартової служби скоїв самогубство солдат строкової служби.Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” у Facebook."Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився.", - йдеться у повідомлені.На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства - встановлюватимуться слідством.

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