У військовій частині застрелився солдат
Сьогодні, 11:13
В одній з частин Навчального центру “Десна” у Чернігівській області під час несення вартової служби скоїв самогубство солдат строкової служби.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” у Facebook.
"Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився.", - йдеться у повідомлені.
На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства - встановлюватимуться слідством.
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Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” у Facebook.
"Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився.", - йдеться у повідомлені.
На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства - встановлюватимуться слідством.
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