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У Києві вулицею їхав літак. ВІДЕО

У Києві вулицею їхав літак. ВІДЕО
У Києві вулицею тягнули літак.

Відео розмістили на сторінці Facebook Київ Оперативний, передає Кореспондент.

Автомобілістів у столиці попередили про несподівану перешкоду на дорозі.

Під відео у спільноті написали, що видовище, звичайно, гарне, але краще об’їхати.

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Теги: літак, Київ, курйоз, випадок
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