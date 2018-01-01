У Києві вулицею їхав літак. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
У Києві вулицею тягнули літак.
Відео розмістили на сторінці Facebook Київ Оперативний, передає Кореспондент.
Автомобілістів у столиці попередили про несподівану перешкоду на дорозі.
Під відео у спільноті написали, що видовище, звичайно, гарне, але краще об’їхати.
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Відео розмістили на сторінці Facebook Київ Оперативний, передає Кореспондент.
Автомобілістів у столиці попередили про несподівану перешкоду на дорозі.
Під відео у спільноті написали, що видовище, звичайно, гарне, але краще об’їхати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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