У Києві вулицею їхав літак. ВІДЕО





Відео розмістили на сторінці Facebook Київ Оперативний, передає



Автомобілістів у столиці попередили про несподівану перешкоду на дорозі.



Під відео у спільноті написали, що видовище, звичайно, гарне, але краще об’їхати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві вулицею тягнули літак.Відео розмістили на сторінці Facebook Київ Оперативний, передає Кореспондент Автомобілістів у столиці попередили про несподівану перешкоду на дорозі.Під відео у спільноті написали, що видовище, звичайно, гарне, але краще об’їхати.

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