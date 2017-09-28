Через судову тяганину студенти луцького «політеху» можуть лишитись без стипедій. ВІДЕО





Підприємство «Житлобуд-1» вкотре подало до суду, аби стягнути з вишу гроші, які той нібито заборгував за будівельні роботи. Про це йдеться у сюжеті «12 каналу» - пише інтернет-видання



Співпраця університету з будівельною компанією розпочалась ще 20 років тому. Зі слів нинішнього очільника навчального закладу Петра Савчука, протягом цього часу «Житлобуд-1» був основним підрядником ЛНТУ.



У 2003 році це ж підприємство взялось за реконструкцію колишнього студентського кафе «Меридіан» під адміністративно-навчальний корпус. Зокрема, будівельники звели додаткові два поверхи.



Роботи тривали з 2003 по 2008 роки. За це виш заплатив півтора мільйона гривень. Однак, згодом, вже після оплати, університет отримав ще один рахунок. Виявилось, що колишній проректор, від імені університету уклав із забудовником додатковий договір.



«Користуючись ситуацією, що вже був хворий Віктор Володимирович Божидарнік, це кінець 2014 - початок 2015 року. Увійшовши, на мою думку, в злочинну змову з тодішнім проректором Баховським і можливо, головним бухгалтером Шунь, використовуючи можливість підписання актів, було це зроблено і знищена була частина актів по основному договору, підготовлений фіктивний договір», - каже ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук.



Зі слів посадовця, за додатковим договором, виш повинен був заплатити «Житлобуду-1» ще 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ці гроші політех платити відмовився. Тож забудовник подав до суду. Зрештою, служителі Феміди змусили університет заплатити цю суму.



А поки тривали судові суперечки, підприємство вирішило стягнути з навчального закладу ще майже мільйон гривень пені. Нині справу розглядають у Господарському суді Волинської області.



Представники будівельної компанії переконують - колишній проректор мав повноваження підписувати додаткові угоди, тому, мовляв, договір законний.



«На дану обставину неодноразово представники Луцького національного університету звертали увагу. Вона була предметом розгляду в інших судових засіданнях і відповідно суди дали оцінку таким твердженням і визнали, що борг є дійсний», - розповів представник «Житлобуду-1» Микита Рабан.



Наразі Луцький національний технічний університет намагається довести у прокуратурі, що додаткова угода була фіктивною. У виші кажуть, якщо суд стягне мільйон гривень пені, фінансових проблем не уникнути.



«Це кошти дітей, в тому числі сиріт. Зараз в нас буде стипендія виплачуватись восени, тобто вони можуть зараз паралізувати університет, заблокувавши рахунки, і погіршити і так, скажем, не сильно потужну ситуацію з фінансуванням. Буде під загрозою виплата стипендії і, можливо, навіть частина заробітної плати», - побоюється Петро Савчук.



Натомість кафе, яке реконструювали під навчальний корпус, досі пустує. З 2008 року роботи у ньому не ведуться через брак коштів. Жодних комунікацій чи внутрішнього оздоблення у приміщенні немає. Є лише стіни, та й ті вкриваються тріщинами.



Аби повністю привести його до ладу, потрібно близько 20 мільйонів гривень. У виші сподіваються поступово таки виділяти гроші на ремонт, коли закінчаться судові тяганини. У перспективі там може бути великий актовий зал, навчальні лабораторії та адміністративні приміщення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцького національного технічного університету хочуть відсудити майже мільйон гривень.Підприємство «Житлобуд-1» вкотре подало до суду, аби стягнути з вишу гроші, які той нібито заборгував за будівельні роботи. Про це йдеться у сюжеті «12 каналу» - пише інтернет-видання Волинь24 Співпраця університету з будівельною компанією розпочалась ще 20 років тому. Зі слів нинішнього очільника навчального закладу, протягом цього часу «Житлобуд-1» був основним підрядником ЛНТУ.У 2003 році це ж підприємство взялось за реконструкцію колишнього студентського кафе «Меридіан» під адміністративно-навчальний корпус. Зокрема, будівельники звели додаткові два поверхи.Роботи тривали з 2003 по 2008 роки. За це виш заплатив півтора мільйона гривень. Однак, згодом, вже після оплати, університет отримав ще один рахунок. Виявилось, що колишній проректор, від імені університету уклав із забудовником додатковий договір.«Користуючись ситуацією, що вже був хворий Віктор Володимирович Божидарнік, це кінець 2014 - початок 2015 року. Увійшовши, на мою думку, в злочинну змову з тодішнім проректоромі можливо, головним бухгалтером, використовуючи можливість підписання актів, було це зроблено і знищена була частина актів по основному договору, підготовлений фіктивний договір», - каже ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук.Зі слів посадовця, за додатковим договором, виш повинен був заплатити «Житлобуду-1» ще 1 мільйон 250 тисяч гривень. Ці гроші політех платити відмовився. Тож забудовник подав до суду. Зрештою, служителі Феміди змусили університет заплатити цю суму.А поки тривали судові суперечки, підприємство вирішило стягнути з навчального закладу ще майже мільйон гривень пені. Нині справу розглядають у Господарському суді Волинської області.Представники будівельної компанії переконують - колишній проректор мав повноваження підписувати додаткові угоди, тому, мовляв, договір законний.«На дану обставину неодноразово представники Луцького національного університету звертали увагу. Вона була предметом розгляду в інших судових засіданнях і відповідно суди дали оцінку таким твердженням і визнали, що борг є дійсний», - розповів представник «Житлобуду-1»Наразі Луцький національний технічний університет намагається довести у прокуратурі, що додаткова угода була фіктивною. У виші кажуть, якщо суд стягне мільйон гривень пені, фінансових проблем не уникнути.«Це кошти дітей, в тому числі сиріт. Зараз в нас буде стипендія виплачуватись восени, тобто вони можуть зараз паралізувати університет, заблокувавши рахунки, і погіршити і так, скажем, не сильно потужну ситуацію з фінансуванням. Буде під загрозою виплата стипендії і, можливо, навіть частина заробітної плати», - побоюється Петро Савчук.Натомість кафе, яке реконструювали під навчальний корпус, досі пустує. З 2008 року роботи у ньому не ведуться через брак коштів. Жодних комунікацій чи внутрішнього оздоблення у приміщенні немає. Є лише стіни, та й ті вкриваються тріщинами.Аби повністю привести його до ладу, потрібно близько 20 мільйонів гривень. У виші сподіваються поступово таки виділяти гроші на ремонт, коли закінчаться судові тяганини. У перспективі там може бути великий актовий зал, навчальні лабораторії та адміністративні приміщення.

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