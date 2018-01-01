вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду

Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Волинські митники на посту "Доманове" впродовж одної зміни вилучили у водіїв 5,4 тисяч пачок цигарок.

Схованки за допомогою технічних засобів контролю виявили у рейсовому автобусі сполученням «Брест-Ковель» та у вантажівці, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Зокрема, у задній конструктивній ємності за холодильним радіатором рейсового автобуса містилося 3,5 тисяч цигарок. Як з’ясувалось, тютюнові вироби належали водію автобуса, а їх вартість складає 81,9 тисяч гривень.

Теж водій вантажівки, громадянин Білорусії, виконував міжнародне перевезення паперу на замовлення українського імпортера. Проте самовільно додав до заявленого у митній декларації товару 1990 пачок цигарок, приховавши їх у конструктивній ємності під спальним відділенням в кабіні тягача. Вартість предметів порушення митних правил – 46,5 тисяч гривень.

Цигарки тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом рішення по суті справ.

Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, контрабанда
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ставку під Луцьком втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
«Чому моє дитятко?» – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 12:00
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО Сигаретні барони з Волині купили літак і доправляли контрабанду за кордон. ВІДЕО
30 липень, 15:59
У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО У волинянина забрали автомобіль через контрабандні цигарки. ФОТО
07 червень, 14:57
Волинські митники вилучили авто, набите цигарками. ФОТО Волинські митники вилучили авто, набите цигарками. ФОТО
25 травень, 11:52
На «Ягодині» затримали водія, який хотів перевезти у бампері цигарки. ФОТО На «Ягодині» затримали водія, який хотів перевезти у бампері цигарки. ФОТО
16 травень, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ставку під Луцьком втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
 0
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
 0
У Луцьку поліцейські виявили наркоманів. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
«Чому моє дитятко?» – мама померлого Романа Гальчика
Сьогодні, 12:00
 0
В історичній частині Луцька відремонтують вулицю
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8