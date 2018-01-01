Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду

Волинські митники на посту "Доманове" впродовж одної зміни вилучили у водіїв 5,4 тисяч пачок цигарок.Схованки за допомогою технічних засобів контролю виявили у рейсовому автобусі сполученням «Брест-Ковель» та у вантажівці, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, у задній конструктивній ємності за холодильним радіатором рейсового автобуса містилося 3,5 тисяч цигарок. Як з’ясувалось, тютюнові вироби належали водію автобуса, а їх вартість складає 81,9 тисяч гривень.Теж водій вантажівки, громадянин Білорусії, виконував міжнародне перевезення паперу на замовлення українського імпортера. Проте самовільно додав до заявленого у митній декларації товару 1990 пачок цигарок, приховавши їх у конструктивній ємності під спальним відділенням в кабіні тягача. Вартість предметів порушення митних правил – 46,5 тисяч гривень.Цигарки тимчасово вилучені на склад митниці до прийняття судом рішення по суті справ.