У ставку під Луцьком втопився чоловік





Інцидент трапився 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.



" У штучній водоймі у селі Лище Луцького району потонув чоловік 1951 року народження. Тіло підняли працівники групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище Луцького району під час купання у штучній водоймі втопився 67-річний чоловік.Інцидент трапився 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області." У штучній водоймі у селі Лище Луцького району потонув чоловік 1951 року народження. Тіло підняли працівники групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.

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