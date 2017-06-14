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У ставку поблизу Луцька втопився чоловік

У ставку поблизу Луцька втопився чоловік
У селі Лище Луцького району під час купання у штучній водоймі втопився 67-річний чоловік.

Інцидент трапився 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.

" У штучній водоймі у селі Лище Луцького району потонув чоловік 1951 року народження. Тіло підняли працівники групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.


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Теги: утоплення, водойма, Лище
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