У ставку поблизу Луцька втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
У селі Лище Луцького району під час купання у штучній водоймі втопився 67-річний чоловік.
Інцидент трапився 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.
" У штучній водоймі у селі Лище Луцького району потонув чоловік 1951 року народження. Тіло підняли працівники групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
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Інцидент трапився 7 серпня, - інформує УДСНС України у Волинській області.
" У штучній водоймі у селі Лище Луцького району потонув чоловік 1951 року народження. Тіло підняли працівники групи водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС України у Волинській області", - йдеться у повідомлені.
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