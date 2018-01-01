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У Луцькому зоопарку вирощують кавуни

У Луцькому зоопарку вирощують кавуни
У Луцькому зоопарку цьогоріч виростили кавуни.

Про wt написала директор звіринця Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.

"А у нас в зоопарку, завдяки проекту «Огородина» ростуть кавуни", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що компанія Syngenta провела у Луцькому зоопарку висадку овочевого городу в рамках соціально-освітнього проекту "ОгоРодина".

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Теги: Луцький зоопарк, кавуни
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