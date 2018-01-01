У Луцькому зоопарку вирощують кавуни
Сьогодні, 12:50
У Луцькому зоопарку цьогоріч виростили кавуни.
Про wt написала директор звіринця Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.
"А у нас в зоопарку, завдяки проекту «Огородина» ростуть кавуни", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що компанія Syngenta провела у Луцькому зоопарку висадку овочевого городу в рамках соціально-освітнього проекту "ОгоРодина".
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Про wt написала директор звіринця Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.
"А у нас в зоопарку, завдяки проекту «Огородина» ростуть кавуни", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що компанія Syngenta провела у Луцькому зоопарку висадку овочевого городу в рамках соціально-освітнього проекту "ОгоРодина".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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