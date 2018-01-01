У Луцькому зоопарку вирощують кавуни





Про wt написала директор звіринця Людмила Денисенко на своїй сторінці у facebook.



"А у нас в зоопарку, завдяки проекту «Огородина» ростуть кавуни", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що компанія Syngenta провела у Луцькому зоопарку

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