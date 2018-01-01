вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дитина – в реанімації: подробиці аварії на Стрілецькій

Дитина – в реанімації: подробиці аварії на Стрілецькій
Вчора на вулиці Стрілецькій у Луцьку автомобіль «Volkswagen Golf» збив
дитину. У поліції розповіли деталі інциденту.

Відомо, що автівка збила 6-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

За інформацією поліцейських, за кермом легковика перебувала 36-річна мешканка райцентру Ківерці.

Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Стрілецька
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вас не зрозуміти. То оминули дитину, то збили...
Відповісти
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові студент вистрибнув з 8-го поверху
Сьогодні, 13:11
У Луцькому зоопарку вирощують кавуни
Сьогодні, 12:50
Дитина – в реанімації: подробиці аварії на Стрілецькій
Сьогодні, 12:47
У ставку поблизу Луцька втопився чоловік
Сьогодні, 12:21
Волинські митники знайшли у водія рейсового автобуса контрабанду
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
07 серпень, 15:40
У Луцьку автомобіль збив дитину У Луцьку автомобіль збив дитину
07 серпень, 14:10
У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО У центрі Луцька – подвійна аварія. ФОТО
03 серпень, 17:00
У Луцьку розшукують свідків аварії У Луцьку розшукують свідків аварії
01 серпень, 13:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 13:58
 0
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
Сьогодні, 13:48
 0
У центрі Ківерець роми палять сміття
Сьогодні, 13:34
 0
Майже 40% волинян підписали декларації з сімейним лікарем
Сьогодні, 13:12
 0
У Харкові студент вистрибнув з 8-го поверху
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8