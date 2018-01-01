Дитина – в реанімації: подробиці аварії на Стрілецькій





Відомо, що автівка збила 6-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.



За інформацією поліцейських, за кермом легковика перебувала 36-річна мешканка райцентру Ківерці.



Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

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дитину . У поліції розповіли деталі інциденту.Відомо, що автівка збила 6-річного хлопця, який перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.За інформацією поліцейських, за кермом легковика перебувала 36-річна мешканка райцентру Ківерці.Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

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