У Харкові студент вистрибнув з 8-го поверху





Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини, - пише



"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля будинку на проспекті Перемоги надійшло до Шевченківського відділу поліції 7 серпня близько 03:00", - йдеться у повідомленні.



За даними слідчо-оперативної групи, померлим є 28-річний громадянин іншої держави, який винаймав квартиру у цьому будинку.



Також попередньо встановлено, що молодик покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири.



Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин, що призвели до трагедії.

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