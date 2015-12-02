У Харкові студент вистрибнув з 8-го поверху
Сьогодні, 13:11
У Харкові іноземний студент звів рахунки з життям, вистрибнувши з квартири на 8-му поверсі.
Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини, - пише ТСН.
"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля будинку на проспекті Перемоги надійшло до Шевченківського відділу поліції 7 серпня близько 03:00", - йдеться у повідомленні.
За даними слідчо-оперативної групи, померлим є 28-річний громадянин іншої держави, який винаймав квартиру у цьому будинку.
Також попередньо встановлено, що молодик покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири.
Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин, що призвели до трагедії.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Харківщини, - пише ТСН.
"Повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля будинку на проспекті Перемоги надійшло до Шевченківського відділу поліції 7 серпня близько 03:00", - йдеться у повідомленні.
За даними слідчо-оперативної групи, померлим є 28-річний громадянин іншої держави, який винаймав квартиру у цьому будинку.
Також попередньо встановлено, що молодик покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна квартири.
Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин, що призвели до трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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