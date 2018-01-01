У центрі Ківерець роми палять сміття
Сьогодні, 13:34
У Ківерцях роми заважають нормально жити місцевим мешканцям, бо палять пластик та інше сміття.
Про це написала Марія Королік на Facebook-сторінці Ківерцівського районного порталу.
Вона розповіла, що роми спалюють пластик та інше сміття.
«SOS.... Табір циган в центрі міста Ківерці постійно палить пластик та інший непотріб - ми задихаємось...
Підкажіть ідею- що робити??????????» – пише жінка.
У коментарях люди розповіли, що, на жаль, нічого вдіяти не вдасться.
«На жаль на них нема управи. мою бабусю пограбували і ніхто їх не збирається шукати. Виходить ми не можемо від них захиститись ще й сплачуємо податки для їхнього безтурботного життя», – написала Irina VP.
А Олег Бешинський зазначив, що можна викликати організацію «С14» і вони все зроблять.
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Про це написала Марія Королік на Facebook-сторінці Ківерцівського районного порталу.
Вона розповіла, що роми спалюють пластик та інше сміття.
«SOS.... Табір циган в центрі міста Ківерці постійно палить пластик та інший непотріб - ми задихаємось...
Підкажіть ідею- що робити??????????» – пише жінка.
У коментарях люди розповіли, що, на жаль, нічого вдіяти не вдасться.
«На жаль на них нема управи. мою бабусю пограбували і ніхто їх не збирається шукати. Виходить ми не можемо від них захиститись ще й сплачуємо податки для їхнього безтурботного життя», – написала Irina VP.
А Олег Бешинський зазначив, що можна викликати організацію «С14» і вони все зроблять.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вивезти і розстріляти. Ніхто за ними плакати не буде.
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