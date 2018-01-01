Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень





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Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, із заявою звернувся чоловік, якого ошукали через інтернет на суму 5 200 гривень. Він вирішив полагодити свій комп’ютер та знайшов оголошення про ремонт на сайті «OLX».



Відправивши деталь від системного блоку, відразу переказав кошти. Як виявилося, натрапив на шахраїв.



Правоохоронці вкотре застерігають волинян:



Не довіряти різноманітним повідомленням про виграш, не переходити за посиланнями, не набирати коди, не відправляти смс, не переводити гроші на рахунки, не повідомляти особисті дані банківських карток. та не купувати у сумнівних продавців на інтернет-сайтах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 39-річного жителя Нововолинська обдурили шахраї. Чоловік відправив їм гроші, щоб відремонтувати деталь від системного блоку.Про це пише БУГ Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції, із заявою звернувся чоловік, якого ошукали через інтернет на суму 5 200 гривень. Він вирішив полагодити свій комп’ютер та знайшов оголошення про ремонт на сайті «OLX».Відправивши деталь від системного блоку, відразу переказав кошти. Як виявилося, натрапив на шахраїв.Правоохоронці вкотре застерігають волинян:Не довіряти різноманітним повідомленням про виграш, не переходити за посиланнями, не набирати коди, не відправляти смс, не переводити гроші на рахунки, не повідомляти особисті дані банківських карток. та не купувати у сумнівних продавців на інтернет-сайтах.

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