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Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень

Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень
39-річного жителя Нововолинська обдурили шахраї. Чоловік відправив їм гроші, щоб відремонтувати деталь від системного блоку.

Про це пише БУГ.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, із заявою звернувся чоловік, якого ошукали через інтернет на суму 5 200 гривень. Він вирішив полагодити свій комп’ютер та знайшов оголошення про ремонт на сайті «OLX».

Відправивши деталь від системного блоку, відразу переказав кошти. Як виявилося, натрапив на шахраїв.

Правоохоронці вкотре застерігають волинян:

Не довіряти різноманітним повідомленням про виграш, не переходити за посиланнями, не набирати коди, не відправляти смс, не переводити гроші на рахунки, не повідомляти особисті дані банківських карток. та не купувати у сумнівних продавців на інтернет-сайтах.

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Теги: інтернт, шахрай, Волинь, гроші
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