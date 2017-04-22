Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла





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Нагадаємо, хлопчика виявили 6 серпня.



Жінка сказала сину: «Зачекай, я зараз прийду» і пішла. До поліції зателефонували перехожі, які помітили, що хлопчик гуляє сам.



Киричик Назар Петрович, 2013 року народження, наразі перебуває у педіатричному відділенні Нововолинської ЦМЛ.



Правоохоронці другий день не можуть розшукати матір Назара. Батько знаходиться в Польщі на заробітках.



Прохання небайдужих, хто може володіти будь-якою інформацією, звернутися за номером телефону 102.



При бажанні можна також принести в лікарню іграшки, одяг або їжу для хлопчика.



Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують маму 5-річного Назара Киричика, який розгулював по Нововолинську.Про це пише БУГ Нагадаємо,Жінка сказала сину: «Зачекай, я зараз прийду» і пішла. До поліції зателефонували перехожі, які помітили, що хлопчик гуляє сам., 2013 року народження, наразі перебуває у педіатричному відділенні Нововолинської ЦМЛ.Правоохоронці другий день не можуть розшукати матір Назара. Батько знаходиться в Польщі на заробітках.Прохання небайдужих, хто може володіти будь-якою інформацією, звернутися за номером телефону 102.При бажанні можна також принести в лікарню іграшки, одяг або їжу для хлопчика.Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.

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