вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла

Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
Розшукують маму 5-річного Назара Киричика, який розгулював по Нововолинську.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, хлопчика виявили 6 серпня.

Жінка сказала сину: «Зачекай, я зараз прийду» і пішла. До поліції зателефонували перехожі, які помітили, що хлопчик гуляє сам.

Киричик Назар Петрович, 2013 року народження, наразі перебуває у педіатричному відділенні Нововолинської ЦМЛ.

Правоохоронці другий день не можуть розшукати матір Назара. Батько знаходиться в Польщі на заробітках.

Прохання небайдужих, хто може володіти будь-якою інформацією, звернутися за номером телефону 102.

При бажанні можна також принести в лікарню іграшки, одяг або їжу для хлопчика.

Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.
Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, дитина, розшук, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
На Рівненщині п'яний депутат збив на смерть чоловіка
Сьогодні, 14:33
Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
Сьогодні, 14:14
У «Садибі на джерелах» під час весілля вдруге масово потруїлися люди
Сьогодні, 14:06
Хотів полагодити комп'ютер: волинянина обдурили на 5 тисяч гривень
Сьогодні, 13:58
Схожі новини
У Києві розшукують жінку, яка покинула немовля в електричці У Києві розшукують жінку, яка покинула немовля в електричці
22 квітень, 2017, 12:06
На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом На Волині 5-річний хлопчик сам гуляв містом
07 серпень, 12:25
Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО
02 серпень, 12:20
На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка На Волині розшукують злочинця, який до реанімації побив чоловіка
01 серпень, 12:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Сьогодні, 15:43
 0
Проект «Округи без депутатів» зацікавив Рівненську область. ФОТО
Сьогодні, 15:34
 0
Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
Сьогодні, 14:57
 0
Найбільш популярні вакансії у Вінниці*
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8