Мати 5-річного хлопчика, який сам гуляв Нововолинськом, зникла
Сьогодні, 14:14
Розшукують маму 5-річного Назара Киричика, який розгулював по Нововолинську.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, хлопчика виявили 6 серпня.
Жінка сказала сину: «Зачекай, я зараз прийду» і пішла. До поліції зателефонували перехожі, які помітили, що хлопчик гуляє сам.
Киричик Назар Петрович, 2013 року народження, наразі перебуває у педіатричному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Правоохоронці другий день не можуть розшукати матір Назара. Батько знаходиться в Польщі на заробітках.
Прохання небайдужих, хто може володіти будь-якою інформацією, звернутися за номером телефону 102.
При бажанні можна також принести в лікарню іграшки, одяг або їжу для хлопчика.
Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, хлопчика виявили 6 серпня.
Жінка сказала сину: «Зачекай, я зараз прийду» і пішла. До поліції зателефонували перехожі, які помітили, що хлопчик гуляє сам.
Киричик Назар Петрович, 2013 року народження, наразі перебуває у педіатричному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Правоохоронці другий день не можуть розшукати матір Назара. Батько знаходиться в Польщі на заробітках.
Прохання небайдужих, хто може володіти будь-якою інформацією, звернутися за номером телефону 102.
При бажанні можна також принести в лікарню іграшки, одяг або їжу для хлопчика.
Сім’я стоїть на обліку як неблагополучна. Від батьків уже забрали одну дитину, яка перебуває в інтернаті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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