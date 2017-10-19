«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю

На Волині водій рожищенської маршрутки висадив з рейсу до Луцька дитину з інвалідністю.Про це написала у групі "Нетипове Рожище" у Facebook"Люди добрі, ніколи не писала пости такого плану, адже стараюся нести людям позитив! Але!!!! Рожищенська маршрутка, а саме жорстокий, не побоюся цього слова, водій, висадив з рейсу до Луцька мого похресника, інваліда від народження, який народився без одного очка.Шофер сповістив по телефону і наступного водія, щоб той не зупинявся теж. Що ж це коїться??? Дитина плаче, бо вважає, що його висадили, бо він «не такий», - йдеться у дописі.Жінка додала фото цього маршруту "Луцьк - Дубище".