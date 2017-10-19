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«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю

«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю
На Волині водій рожищенської маршрутки висадив з рейсу до Луцька дитину з інвалідністю.

Про це написала у групі "Нетипове Рожище" у Facebook Вікторія Гурська.

"Люди добрі, ніколи не писала пости такого плану, адже стараюся нести людям позитив! Але!!!! Рожищенська маршрутка, а саме жорстокий, не побоюся цього слова, водій, висадив з рейсу до Луцька мого похресника Васєчка Арсена, інваліда від народження, який народився без одного очка.

Шофер сповістив по телефону і наступного водія, щоб той не зупинявся теж. Що ж це коїться??? Дитина плаче, бо вважає, що його висадили, бо він «не такий», - йдеться у дописі.

Жінка додала фото цього маршруту "Луцьк - Дубище".

«Дитина плаче, бо він «не такий»: на Волині водій маршрутки висадив хлопчика з інвалідністю

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Теги: водій, автобус, дитина
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