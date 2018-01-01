Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 9 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський”
с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2. 9:00 – 18:00
с.Світязь вул.Миру
3. 9:00 – 18:00
с.Світязь, вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Зустріч»
м.Нововолинськ
вул.М.Вовчка
вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а
вул.русовичівська, 23, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова
2. 9:00-17:00
с.Тристень школа с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна
3. 9:00-17:00
с.Малинівка, вул. Центральна
4. 9:00-17:00 с.Тристень клуб с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський”
с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школа с.Шацьк
Будинок школяра,
Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка
Церква ЕХБ
Дім молитви
смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди
2. 9:00 – 18:00
с.Світязь вул.Миру
3. 9:00 – 18:00
с.Світязь, вул.Вереснева
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Зустріч»
м.Нововолинськ
вул.М.Вовчка
вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а
вул.русовичівська, 23, 25
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова
2. 9:00-17:00
с.Тристень школа с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна
3. 9:00-17:00
с.Малинівка, вул. Центральна
4. 9:00-17:00 с.Тристень клуб с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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