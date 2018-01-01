Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський”

с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39.





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

Школа с.Шацьк

Будинок школяра,

Магазин смт.Шацьк вул.Шевченка

Церква ЕХБ

Дім молитви

смт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди

2. 9:00 – 18:00

с.Світязь вул.Миру

3. 9:00 – 18:00

с.Світязь, вул.Вереснева



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Зустріч»

м.Нововолинськ

вул.М.Вовчка

вул.Лісна, 50, 54-56, 37-37а

вул.русовичівська, 23, 25



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова

2. 9:00-17:00

с.Тристень школа с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна

3. 9:00-17:00

с.Малинівка, вул. Центральна

4. 9:00-17:00 с.Тристень клуб с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00 Магазин, ТОВ „Екополь – Волинський”с. Галинівка: вул. Львівська, Хмелева, Центральна 19-39.1. 9:00 – 17:00Школа с.ШацькБудинок школяра,Магазин смт.Шацьк вул.ШевченкаЦерква ЕХБДім молитвисмт.Шацьк вул.Шевченка.Незалежності.Шковороди2. 9:00 – 18:00с.Світязь вул.Миру3. 9:00 – 18:00с.Світязь, вул.Вереснева1. 09:00-17:00Магазин «Зустріч»м.Нововолинськвул.М.Вовчкавул.Лісна, 50, 54-56, 37-37авул.русовичівська, 23, 251. 9:00-17:00с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова2. 9:00-17:00с.Тристень школа с.Тристень, вул. Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна3. 9:00-17:00с.Малинівка, вул. Центральна4. 9:00-17:00 с.Тристень клуб с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію