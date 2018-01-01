Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО





Про це повідомили у



Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління спільно зі слідчими Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури у ході проведення слідчих дій виявили каміння бурштину та устаткування для його обробки.



Спочатку правоохоронці здобули інформацію про можливу причетність одного з жителів Волині до контрабанди бурштину. Згодом в рамках досудового розслідування правоохоронці провели відповідні заходи та обшукали приватне помешкання волинянина.



У результаті перевірки оперативні співробітники виявили чотири верстати для обробки каміння бурштину, порошок, отриманий в результаті його обробки, оброблене каміння та бурштин-сирець загальною вагою понад 60 кілограмів.



Наразі «сонячне каміння» та устаткування вилучили. Слідчі дії тривають.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці вилучили у мешканця області 60 кілограмів бурштину.Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління спільно зі слідчими Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури у ході проведення слідчих дій виявили каміння бурштину та устаткування для його обробки.Спочатку правоохоронці здобули інформацію про можливу причетність одного з жителів Волині до контрабанди бурштину. Згодом в рамках досудового розслідування правоохоронці провели відповідні заходи та обшукали приватне помешкання волинянина.У результаті перевірки оперативні співробітники виявили чотири верстати для обробки каміння бурштину, порошок, отриманий в результаті його обробки, оброблене каміння та бурштин-сирець загальною вагою понад 60 кілограмів.Наразі «сонячне каміння» та устаткування вилучили. Слідчі дії тривають.

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