Вилучили 60 кілограмів: волинянин займався контрабандою бурштину. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Волинські правоохоронці вилучили у мешканця області 60 кілограмів бурштину.
Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління спільно зі слідчими Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури у ході проведення слідчих дій виявили каміння бурштину та устаткування для його обробки.
Спочатку правоохоронці здобули інформацію про можливу причетність одного з жителів Волині до контрабанди бурштину. Згодом в рамках досудового розслідування правоохоронці провели відповідні заходи та обшукали приватне помешкання волинянина.
У результаті перевірки оперативні співробітники виявили чотири верстати для обробки каміння бурштину, порошок, отриманий в результаті його обробки, оброблене каміння та бурштин-сирець загальною вагою понад 60 кілограмів.
Наразі «сонячне каміння» та устаткування вилучили. Слідчі дії тривають.
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Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Співробітники оперативних підрозділів Північного регіонального управління спільно зі слідчими Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом Ковельської місцевої прокуратури у ході проведення слідчих дій виявили каміння бурштину та устаткування для його обробки.
Спочатку правоохоронці здобули інформацію про можливу причетність одного з жителів Волині до контрабанди бурштину. Згодом в рамках досудового розслідування правоохоронці провели відповідні заходи та обшукали приватне помешкання волинянина.
У результаті перевірки оперативні співробітники виявили чотири верстати для обробки каміння бурштину, порошок, отриманий в результаті його обробки, оброблене каміння та бурштин-сирець загальною вагою понад 60 кілограмів.
Наразі «сонячне каміння» та устаткування вилучили. Слідчі дії тривають.
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