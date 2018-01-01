Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО

Мікрорайон Вишків, огорнувшись з одного боку Стиром та притулившись до приміських сіл, розкинувся у північній частині Луцька. Ще якихось 60 років тому і Вишків був селом, але навіть тепер, попри поважний статус луцького мікрорайону, він не набрався міської метушливості.Аби дізнатися, чим «дихає» цей район, ми прогулялися вулицями Вишкова.За залізничним переїздом на перехресті вулиць Ківерцівської та Стрілецької з-поміж дерев стримить велика будівля, яка чимось нагадує неприступний бастіон.Покинуте приміщення тарно-бондарного комбінату, де виробляли упаковки для харчової промисловості, часом ще називають макаронною фабрикою. Подейкують, її хотіли збудувати на місці заводу. Напевне, не судилося, тому добротна будівля помаленьку розвалюється, а біля її стін заростають травою залізничні колії. Та й, зрештою, всю територію захоплюють рослини: дерева ближче підступають до стін, розширяючи свої крони, а молоді паростки ростуть навіть всередині закинутої будівлі для сторожів.Комбінат, напевно, вже давно забув, як виглядають двері, адже скрізь тут зяють порожні портали. Оскільки основа будівлі схована за густим «зеленим парканом», на стінах встигли пробувати своє перо вуличні художники.Попри дещо «депресивний» початок, далі Вишків радує око барвами. Тут розкинулося чимало симпатичних приватних будиночків, а ледь не в кожному дворі – яскрава клумба. Щоправда, підприємливі і вмілі господині умудряються поряд із декоративними рослинами плекати рум’яні помідори та іншу зелень.«Он там, на вулиці Кожедуба», є такі паркани, через які троянди аж перехиляються - я сама до онучки йду та й милуюся. Красиво тут», - розповідає нам мешканка мікрорайону. Жінка вміє прорекламувати район – тут, каже, треба обов’язково подивитися завод «Мотор», гарний дитячий садочок, церкву та інші цікавинки. Одразу ж на словах жінка малює маршрут – йти туди і туди, повернути там і там.Взагалі Вишків – район, який вміє пишатися собою. Тут є однойменний магазин, вулиця та навіть Вишківський провулок, а поблизу однієї із зупинок транспорту стоїть «Волга», на якій балончиком теж продублювали назву мікрорайону.Поворот на вулицю Кожедуба, в кінці якої «розрекламований» нам «Мотор», замаскувався саме між магазином «Вишківський» та дитячим садочком. ДНЗ є, певно, єдиним куточком району, де настільки гамірно в обідню пору, а вулиця навпаки - дуже тихе і спокійне місце.Біля приватних будиночків навіть на дорозі скрізь висіяні квіти, а на подвір’ях сонно позіхають собаки. Зачувши чужих, чотирилапі починають гавкати, здіймаючи гамір на всю округу.Огорожа заводу «Мотор» ззаду прикрашена вже полинялим графіті, яке чи то заманює в гості, чи просто констатує назву міста - Нью-Йорк, поряд із якою протягнула руку з факелом вгору намальована Статуя Свободи. Аби підтримати традицію чи щоб не відставати від модних тенденцій, хтось яскраво розфарбував і гараж навпроти.Трохи далі починаються двоповерхові житлові будинки на кілька квартир, дворики яких ніби змагаються, хто краще облаштував територію та із кого ліпший ландшафтний дизайнер. Ще трохи далі, з боку вулиці Ківерцівської, стримить чи не єдина тут багатоповерхівка, яка розташована навпроти готелю «Мотор».На вулиці Заньковецької майже одразу ж за поворотом зачаїлася табличка, яка переконує, що назва вулиці таки Заньковецька.Поряд сховався поворот на загадкову Безіменну вулицю. Цікаво, що навіть її мешканці не знають, чому для вулиці обрали таку екстравагантну назву.«Та хто ж її знає, чого вона безіменна», - замислюється чоловік із вулиці Заньковецької та додає: «за його пам’яті», а це вже майже півстоліття, цю вулицю завжди так називали.«Ну, вона у нас невеличка. Я в інтернеті пробував знайти історію, але там нема фактів, чому вона так називається», - додає мешканець Безіменної вулиці. За його словами, тут, та й у районі загалом, найцікавіше – це люди та природа. Відпочивати молодь їздить ближче для центру, бо для розваг можливостей на Вишкові обмаль.«З такого хіба спортивний майданчик побачите. Але якщо ви глянете, що зробили із штучним футбольним полем за 3 роки, то, думаю, вас це здивує. Я вважаю, що люди не вміють поважати того, що їм дається. Ввечері люди тут зовсім не вміють відпочивати, в них немає елементарної поваги – ні до речей, ні до інших людей», - додав Сергій.Поле, про яке розповіли місцеві, знаходиться поблизу школи №12. Після огляду спортивного об’єкту виникає думка, що комусь дуже вже не терпілося пограти у футбол - тут проламані плити, встановлені за воротами, та місцями порвана сітка.Проте загалом Вишків справляє враження дуже спокійного і навіть релігійного райончика – попри невелику територію, ми знайшли три церкви.Одну із них ще будують, а друга знаходиться у переобладнаному будинку. Ще одна «місцева» церква знаходиться за кладовищем на вулиці Селищній.Територія тут нагадує сільські краєвиди: дорогою не дуже часто їздять автомобілі, а з одного боку взагалі розкинулося поле. Однак цей район теж активно розбудовують – поблизу кількох будинків метушаться робітники, а де-не-де тільки чекають свого зіркового часу завезені будматеріали.Ще однією «туристичною принадою», про яку розповідають місцеві, є ставок. Кажуть, викопали його «пару років тому», але от скільки – пригадати не можуть.Популярність ставка стрімко зростає у спекотну погоду, але купатися тут треба обережно, бо глибоко. Попри красномовну табличку про заборону вилову риби, здалеку можна помітити самотнього рибалку, який її чи то не бачить, чи то не хоче бачити.Попри те, що чоловік любить це місце, як його іменують - не знає. Каже, що то просто ставок на Вишкові.«Та хто ж його знає, як він називається. Неназваний він, неназваний», - стенає плечима рибалка. Ставок має два міні-пірси, плесо місцями густо заросло дрібними водоростями. Де-не-де з-під товщі води визирають великі стебла, які повільно хитаються у такт підводним течіям.Аби вернутися від ставка на вулицю героїв УПА, треба або дати добрячий крос через очисні споруди, або ж вибрати оригінальніший та екстремальніший шлях – круту стежку, яка веде від берега на подвір’я однієї із церков.Щоб вибратися на гору, місцеві хапаються за лободу, яка міцно сидить корінням у сухому ґрунті. Натомість крутий схил зовсім не лякає хлопчаків - вони спеціально приходять сюди, аби збігати донизу.***На сонячному сьогодні Вишкові досі можна знайти пізні вишні, які багряніють перестиглими боками, та шорсткі великі персики, які гнуть гілля дерев додолу.Тут можна побачити бабусь-пенсіонерок, які «вигулюють» внучок із собаками, та познайомитися із говірливими продавцями, які в спеку залюбки частують прохолодним квасом.Не так часто, як хотілося б, вулицею «пролітають» маршрутки, які поспішають у місто, а замість повноцінної зупинки часом тут лише знаки на стовпах.Але це аж ніяк не псує враження від тихого та спокійного літнього Вишкова – поки хтось добігає на маршрутку, поряд жінки поливають квіти, аби район продовжував цвісти.