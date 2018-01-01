Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування

Марії Миткалик (дівоче прізвище Гріщенко).



У важкому стані нововолинянка потрапила в реанімацію Волинської обласної лікарні. Лікарі, безкоштовно прооперувавши, врятували її, - пише



На даний час Марію перевели з реанімації у відділення пульмонології з діагнозом: позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Анемія.



Вона потребує тривалого і дороговартісного лікування. Однак необхідних на це коштів сім’я не має, тому звертається за допомогою до усіх небайдужих.



Номер картки Миткалик Марія Сергіївна 26253080012389



Номер телефону сестри Юлії Джигалюк – 0978940369



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