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Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування

Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Волинян просять допомогти 26-річній Марії Миткалик (дівоче прізвище Гріщенко).

У важкому стані нововолинянка потрапила в реанімацію Волинської обласної лікарні. Лікарі, безкоштовно прооперувавши, врятували її, - пише Буг.

На даний час Марію перевели з реанімації у відділення пульмонології з діагнозом: позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Анемія.

Вона потребує тривалого і дороговартісного лікування. Однак необхідних на це коштів сім’я не має, тому звертається за допомогою до усіх небайдужих.

Номер картки Миткалик Марія Сергіївна 26253080012389

Номер телефону сестри Юлії Джигалюк – 0978940369
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування

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Теги: допомога, кошти
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