Волинян просять допомогти 26-річній жінці з коштами на лікування
Сьогодні, 15:43
Волинян просять допомогти 26-річній Марії Миткалик (дівоче прізвище Гріщенко).
У важкому стані нововолинянка потрапила в реанімацію Волинської обласної лікарні. Лікарі, безкоштовно прооперувавши, врятували її, - пише Буг.
На даний час Марію перевели з реанімації у відділення пульмонології з діагнозом: позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Анемія.
Вона потребує тривалого і дороговартісного лікування. Однак необхідних на це коштів сім’я не має, тому звертається за допомогою до усіх небайдужих.
Номер картки Миткалик Марія Сергіївна 26253080012389
Номер телефону сестри Юлії Джигалюк – 0978940369
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У важкому стані нововолинянка потрапила в реанімацію Волинської обласної лікарні. Лікарі, безкоштовно прооперувавши, врятували її, - пише Буг.
На даний час Марію перевели з реанімації у відділення пульмонології з діагнозом: позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія. Анемія.
Вона потребує тривалого і дороговартісного лікування. Однак необхідних на це коштів сім’я не має, тому звертається за допомогою до усіх небайдужих.
Номер картки Миткалик Марія Сергіївна 26253080012389
Номер телефону сестри Юлії Джигалюк – 0978940369
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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