Не в кавунах: розповіли, де найбільше нітратів





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У більшості людей слово “нітрат” - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами. Втім, тут є два але:

1. Нітрати - це далеко не завжди отрута.

2. Вони містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть в нашому організмі", - йдеться у дописі.



Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.



Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.



Поширена думка, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. В середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок.



ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг. Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими.



Отримати небезпечні дози нітратів не так і просто, але якщо ви все ж переймаєтесь з цього приводу, то ось кілька порад, що допоможуть мінімізувати шкоду від нітратів та споживати їх менше:



- Можна вживати менше овочів з першого врожаю - нітратів в них все-таки може бути трохи більше. Тому ваша підозра, що не треба їсти перші кавуни - частково виправдана.



- Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів.



Це зовсім не обов’язкова процедура, яка у більшості ситуацій буде невиправданою. Але у деяких випадках (наприклад, якщо ви знаєте про високий рівень нітратів у ґрунтових водах) від цих частин можна позбавитись перед споживанням. У столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - відрізати хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни як і дині найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м’якоті, яка прилягає до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування.



Готуйте овочі



Одним із ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.



- І також не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюють



Ці прилади вимірюють електропровідність солевмісних розчинів загалом, тому враховуються не тільки нітрати, а й всі інші солі - фосфати чи натрієві, які насправді нам потрібні. Похибка таких вимірів може досягати мало не 1000%. Визначити достовірно кількість нітратів можна тільки в лабораторних умовах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нітрати є не тільки в кавунах, а й в інших овочах, а також в організмі людини. І не завжди при цьому є отрутою.Про це у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.У більшості людей слово “нітрат” - це синонім отрути. І чомусь воно завжди асоціюється з кавунами. Втім, тут є два але:1. Нітрати - це далеко не завжди отрута.2. Вони містяться не лише в кавунах, а й в багатьох овочах і фруктах, воді та навіть в нашому організмі", - йдеться у дописі.Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму.Варто зазначити, що більшість здорових людей не матиме проблем з нітратами, адже в допустимих нормах нітрати абсолютно не страшні. Проте, якщо їх споживати з їжею або водою надто багато, вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які вже дійсно несуть шкоду.Поширена думка, що в кавунах міститься дуже багато нітратів. Насправді, зі своїми 60 міліграмами на кілограм вони далеко не рекордсмени. Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті та столових буряках. В середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок.ВООЗ рекомендованою денною дозою нітратів вказує 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, масою 60 кг. Проте це обмеження на сьогодні вважається занадто застережливим, адже у здоровому раціоні показники будуть вищими.Отримати небезпечні дози нітратів не так і просто, але якщо ви все ж переймаєтесь з цього приводу, то ось кілька порад, що допоможуть мінімізувати шкоду від нітратів та споживати їх менше:- Можна вживати менше овочів з першого врожаю - нітратів в них все-таки може бути трохи більше. Тому ваша підозра, що не треба їсти перші кавуни - частково виправдана.- Їжте тільки ті частини овочів та фруктів, що містять найменше нітратів.Це зовсім не обов’язкова процедура, яка у більшості ситуацій буде невиправданою. Але у деяких випадках (наприклад, якщо ви знаєте про високий рівень нітратів у ґрунтових водах) від цих частин можна позбавитись перед споживанням. У столових буряків потрібно відрізати верхню та нижню частину коренеплодів, у кабачків - шкірку, в огірків та редиски - відрізати хвостики та очистити від шкірки, в капусті варто позбавитись верхніх листків та не їсти качан. Кавуни як і дині найбільшу частину нітратів накопичують в недостиглій частині м’якоті, яка прилягає до шкірки. Особливо ці поради актуальні для дитячого харчування.Одним із ефективних способів зменшити кількість нітратів є виварювання. За 40-50 хвилин кількість нітратів зменшується приблизно на 40-80%.- І також не купуйте нітрат-тестери, бо вони не працюютьЦі прилади вимірюють електропровідність солевмісних розчинів загалом, тому враховуються не тільки нітрати, а й всі інші солі - фосфати чи натрієві, які насправді нам потрібні. Похибка таких вимірів може досягати мало не 1000%. Визначити достовірно кількість нітратів можна тільки в лабораторних умовах.

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