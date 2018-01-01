Людина, яка просуватиме сторінку «Укрзалізниці» у Facebook, отримуватиме 117 тисяч у місяць





Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця» 19 червня уклала угоду з підприємцем Русановим Романом Миколайовичем про послуги в сфері глобальної соціальної мережі Facebook на 740 тисяч гривень. Про це повідомляється в системі «Прозорро», передає



До кінця року найнятий фахівець буде наповнювати офіційну сторінку Укрзалізниці в Facebook за 653 тисяч грн. Ще 87 тис грн виконавець разово отримає, якщо кількість підписників сторінки виросте з 28 тисяч до 78 тисяч, а послуги будуть надані без порушень термінів, якісно і повністю.



Загалом підтримка з винагородою обійдеться в середньому в 117 тисяч грн на місяць. Послуги надаватимуть за адресою офісу Укрзалізниці в Києві по вул. Товариській, 5.



Роман Русанов володіє ТОВ «Два штриха», а також ТОВ «Екотехноінвест» і ОК «Газенергосервіс».

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