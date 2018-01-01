На Волині минулоріч двоє медиків заразилися туберкульозом від пацієнтів

На Волині у двох працівників Обласного територіального медичного протитуберкульозного об′єднання у 2017 році виявили професійне захворювання на туберкульоз.Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Волинській області.Зазначається, що одним із шкідливих факторів на робочому місці є контакт при роботі з хворими на активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій.До обставин виникнення захворювання слід віднести, як і в більшості по Україні, недотримання вимог законодавства до інфекційних стаціонарів щодо облаштування гардеробу для персоналу.До слова, однією з причин проведення «неякісних» медичних оглядів є побоювання працівника втратити своє робоче місце. Тому при обстеженні робітник приховує перші симптоми захворювання.При проведенні розслідування профзахворювань є випадки заповнення 2-х-4-х медичних карт одного амбулаторного хворого в лікувальній установі за один і той же період часу.