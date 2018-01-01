На Волині минулоріч двоє медиків заразилися туберкульозом від пацієнтів
Сьогодні, 17:19
На Волині у двох працівників Обласного територіального медичного протитуберкульозного об′єднання у 2017 році виявили професійне захворювання на туберкульоз.
Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Волинській області.
Зазначається, що одним із шкідливих факторів на робочому місці є контакт при роботі з хворими на активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій.
До обставин виникнення захворювання слід віднести, як і в більшості по Україні, недотримання вимог законодавства до інфекційних стаціонарів щодо облаштування гардеробу для персоналу.
До слова, однією з причин проведення «неякісних» медичних оглядів є побоювання працівника втратити своє робоче місце. Тому при обстеженні робітник приховує перші симптоми захворювання.
При проведенні розслідування профзахворювань є випадки заповнення 2-х-4-х медичних карт одного амбулаторного хворого в лікувальній установі за один і той же період часу.
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Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Волинській області.
Зазначається, що одним із шкідливих факторів на робочому місці є контакт при роботі з хворими на активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій.
До обставин виникнення захворювання слід віднести, як і в більшості по Україні, недотримання вимог законодавства до інфекційних стаціонарів щодо облаштування гардеробу для персоналу.
До слова, однією з причин проведення «неякісних» медичних оглядів є побоювання працівника втратити своє робоче місце. Тому при обстеженні робітник приховує перші симптоми захворювання.
При проведенні розслідування профзахворювань є випадки заповнення 2-х-4-х медичних карт одного амбулаторного хворого в лікувальній установі за один і той же період часу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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