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На Волині минулоріч двоє медиків заразилися туберкульозом від пацієнтів

На Волині минулоріч двоє медиків заразилися туберкульозом від пацієнтів
На Волині у двох працівників Обласного територіального медичного протитуберкульозного об′єднання у 2017 році виявили професійне захворювання на туберкульоз.

Про це йдеться на сайті Управління Держпраці у Волинській області.

Зазначається, що одним із шкідливих факторів на робочому місці є контакт при роботі з хворими на активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій.

До обставин виникнення захворювання слід віднести, як і в більшості по Україні, недотримання вимог законодавства до інфекційних стаціонарів щодо облаштування гардеробу для персоналу.

До слова, однією з причин проведення «неякісних» медичних оглядів є побоювання працівника втратити своє робоче місце. Тому при обстеженні робітник приховує перші симптоми захворювання.

При проведенні розслідування профзахворювань є випадки заповнення 2-х-4-х медичних карт одного амбулаторного хворого в лікувальній установі за один і той же період часу.

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Теги: медики, туберкульоз
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