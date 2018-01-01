Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Крадіжка сталася 7 серпня.



До поліції із заявою звернулася 38-річна жителька обласного центру. Вона повідомила, що із її квартири викрали гроші та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.



Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до скоєння крадіжки причетна 34-річна лучанка. Частину викраденного вилучили.



За фактом крадіжки із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбвлення волі.



Досудове розслідування тиває.

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