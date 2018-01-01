Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші
Сьогодні, 16:42
У Луцьку затримали 34-річну жінку, яка обікрала місцеву мешканку.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Крадіжка сталася 7 серпня.
До поліції із заявою звернулася 38-річна жителька обласного центру. Вона повідомила, що із її квартири викрали гроші та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до скоєння крадіжки причетна 34-річна лучанка. Частину викраденного вилучили.
За фактом крадіжки із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбвлення волі.
Досудове розслідування тиває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Крадіжка сталася 7 серпня.
До поліції із заявою звернулася 38-річна жителька обласного центру. Вона повідомила, що із її квартири викрали гроші та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до скоєння крадіжки причетна 34-річна лучанка. Частину викраденного вилучили.
За фактом крадіжки із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбвлення волі.
Досудове розслідування тиває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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