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Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші

Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші
У Луцьку затримали 34-річну жінку, яка обікрала місцеву мешканку.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Крадіжка сталася 7 серпня.

До поліції із заявою звернулася 38-річна жителька обласного центру. Вона повідомила, що із її квартири викрали гроші та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.

Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до скоєння крадіжки причетна 34-річна лучанка. Частину викраденного вилучили.

За фактом крадіжки із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбвлення волі.

Досудове розслідування тиває.

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Теги: поліція, ВОлинь, Луцьк
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