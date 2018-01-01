Через волинський пункт пропуску жінка хотіла провезти в Україну 740 пачок сигарет

Волинські митники вилучили автомобіль та 740 пачок сигарет «Фест» у жінки, яка хотіла провезти контрабанду до України.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Водійка автомобіля «DAIMLERCHRYSLER» з польською реєстрацією,громадянка України, влаштувала у транспортному засобі сховок дляприховування від митного контролю товарів.Спеціальна ємність у вигляді подвійної стінки між багажником тасалоном була винахідливо прихована аптечкою, а в ємності запаковано 740 пачок цигарок без марок акцизного податку України. Щоб вилучити їх, довелося вдатися до вирізання отвору та демонтажу конструкції.Сховок виявили у пункті пропуску Пулемець під час в’їздугромадянки в Україну з Республіки Білорусь смугою руху «зеленийкоридор».Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів звикористанням спеціально виготовлених сховищ та інших способів, щоутруднюють їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, конфіскацію товару та самого транспортного засобу.Відтак, 740 пачок цигарок «Фест» вартістю 15,9 тисячі гривень талегковий автомобіль «DAIMLERCHRYSLER» 1995 року випуску тимчасововилучені. Матеріали про притягнення порушниці до відповідальностіпередані на розгляд суду.