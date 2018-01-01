Через волинський пункт пропуску жінка хотіла провезти в Україну 740 пачок сигарет
Сьогодні, 16:53
Волинські митники вилучили автомобіль та 740 пачок сигарет «Фест» у жінки, яка хотіла провезти контрабанду до України.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Водійка автомобіля «DAIMLERCHRYSLER» з польською реєстрацією,
громадянка України, влаштувала у транспортному засобі сховок для
приховування від митного контролю товарів.
Спеціальна ємність у вигляді подвійної стінки між багажником та
салоном була винахідливо прихована аптечкою, а в ємності запаковано 740 пачок цигарок без марок акцизного податку України. Щоб вилучити їх, довелося вдатися до вирізання отвору та демонтажу конструкції.
Сховок виявили у пункті пропуску Пулемець під час в’їзду
громадянки в Україну з Республіки Білорусь смугою руху «зелений
коридор».
Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів з
використанням спеціально виготовлених сховищ та інших способів, що
утруднюють їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, конфіскацію товару та самого транспортного засобу.
Відтак, 740 пачок цигарок «Фест» вартістю 15,9 тисячі гривень та
легковий автомобіль «DAIMLERCHRYSLER» 1995 року випуску тимчасово
вилучені. Матеріали про притягнення порушниці до відповідальності
передані на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.
Водійка автомобіля «DAIMLERCHRYSLER» з польською реєстрацією,
громадянка України, влаштувала у транспортному засобі сховок для
приховування від митного контролю товарів.
Спеціальна ємність у вигляді подвійної стінки між багажником та
салоном була винахідливо прихована аптечкою, а в ємності запаковано 740 пачок цигарок без марок акцизного податку України. Щоб вилучити їх, довелося вдатися до вирізання отвору та демонтажу конструкції.
Сховок виявили у пункті пропуску Пулемець під час в’їзду
громадянки в Україну з Республіки Білорусь смугою руху «зелений
коридор».
Згідно статті 483/1 Митного Кодексу України переміщення товарів з
використанням спеціально виготовлених сховищ та інших способів, що
утруднюють їх виявлення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення, конфіскацію товару та самого транспортного засобу.
Відтак, 740 пачок цигарок «Фест» вартістю 15,9 тисячі гривень та
легковий автомобіль «DAIMLERCHRYSLER» 1995 року випуску тимчасово
вилучені. Матеріали про притягнення порушниці до відповідальності
передані на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 17:00
Через волинський пункт пропуску жінка хотіла провезти в Україну 740 пачок сигарет
Сьогодні, 16:53
Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші
Сьогодні, 16:42
Людина, яка просуватиме сторінку «Укрзалізниці» у Facebook, отримуватиме 117 тисяч у місяць
Сьогодні, 16:30