У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами

У Чернігові в маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, сталася пожежа.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області.Інцидент трапився 8 серпня о 11:26.На момент прибуття рятувальників на місце події вогонь вже майже повністю охопив автобус. Вогнеборці об 11:46 остаточно ліквідували пожежу. Вогонь знищив внутрішнє облицювання та електромережа автобусу.Наразі причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.Як з’ясувалося, під час виникнення пожежі в маршрутці їхало близько 20 пасажирів. Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі.