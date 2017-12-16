У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 17:00
У Чернігові в маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, сталася пожежа.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області.
Інцидент трапився 8 серпня о 11:26.
На момент прибуття рятувальників на місце події вогонь вже майже повністю охопив автобус. Вогнеборці об 11:46 остаточно ліквідували пожежу. Вогонь знищив внутрішнє облицювання та електромережа автобусу.
Наразі причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.
Як з’ясувалося, під час виникнення пожежі в маршрутці їхало близько 20 пасажирів. Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області.
Інцидент трапився 8 серпня о 11:26.
На момент прибуття рятувальників на місце події вогонь вже майже повністю охопив автобус. Вогнеборці об 11:46 остаточно ліквідували пожежу. Вогонь знищив внутрішнє облицювання та електромережа автобусу.
Наразі причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.
Як з’ясувалося, під час виникнення пожежі в маршрутці їхало близько 20 пасажирів. Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 17:00
Лучанка винесла з квартири жінки алкоголь та гроші
Сьогодні, 16:42
Людина, яка просуватиме сторінку «Укрзалізниці» у Facebook, отримуватиме 117 тисяч у місяць
Сьогодні, 16:30
Фахівці розповіли, на що хворіють волинські гірники
Сьогодні, 16:29