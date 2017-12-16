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У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами

У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами
У Чернігові в маршрутному таксі, в салоні якого перебували пасажири, сталася пожежа.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області.

Інцидент трапився 8 серпня о 11:26.

На момент прибуття рятувальників на місце події вогонь вже майже повністю охопив автобус. Вогнеборці об 11:46 остаточно ліквідували пожежу. Вогонь знищив внутрішнє облицювання та електромережа автобусу.

Наразі причина пожежі та завдані збитки встановлюються. Жертв та постраждалих немає.

Як з’ясувалося, під час виникнення пожежі в маршрутці їхало близько 20 пасажирів. Зі слів водія, під час руху в моторному відсіку щось стрельнуло та пішов густий дим. Водій зупинив автобус, відчинив двері та після звільнення салону від пасажирів за допомогою 3-х вогнегасників приступив до гасіння пожежі.

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Теги: пожежа, маршрутка, Чернігів
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