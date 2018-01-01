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Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна будинку у Луцьку

Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна будинку у Луцьку
27-річний чоловік, який випав з вікна третього поверху на вулиці Стрілецькій у Луцьку, лікується у відділенні травматології Луцької міської клінічної лікарні.

Медики розповіли, що його стан середньої важкості, - пише Волинь24.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня на вулиці Стрілецькій у Луцьку чоловік випав з вікна. Перехожі надали йому першу допомогу. Потому чоловіка забрали «швидкою» до лікарні.

8 серпня його перевели з реанімації у відділення травматології. Стан потерпілого середньої важкості. У нього переломи.

В поліції поки не знають, чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок.

Сусіди кажуть, чоловік у будинку, з вікна якого випав, не живе, однак часто приходить в гості. У квартирі, де трапилось нещастя, часто збираються шумні компанії.

Чи був він тверезий, поки невідомо.

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Теги: падіння, вікно, чоловік, Стрілецька
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