Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна будинку у Луцьку
Сьогодні, 19:52
27-річний чоловік, який випав з вікна третього поверху на вулиці Стрілецькій у Луцьку, лікується у відділенні травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Медики розповіли, що його стан середньої важкості, - пише Волинь24.
Нагадаємо, ввечері 7 серпня на вулиці Стрілецькій у Луцьку чоловік випав з вікна. Перехожі надали йому першу допомогу. Потому чоловіка забрали «швидкою» до лікарні.
8 серпня його перевели з реанімації у відділення травматології. Стан потерпілого середньої важкості. У нього переломи.
В поліції поки не знають, чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок.
Сусіди кажуть, чоловік у будинку, з вікна якого випав, не живе, однак часто приходить в гості. У квартирі, де трапилось нещастя, часто збираються шумні компанії.
Чи був він тверезий, поки невідомо.
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Медики розповіли, що його стан середньої важкості, - пише Волинь24.
Нагадаємо, ввечері 7 серпня на вулиці Стрілецькій у Луцьку чоловік випав з вікна. Перехожі надали йому першу допомогу. Потому чоловіка забрали «швидкою» до лікарні.
8 серпня його перевели з реанімації у відділення травматології. Стан потерпілого середньої важкості. У нього переломи.
В поліції поки не знають, чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок.
Сусіди кажуть, чоловік у будинку, з вікна якого випав, не живе, однак часто приходить в гості. У квартирі, де трапилось нещастя, часто збираються шумні компанії.
Чи був він тверезий, поки невідомо.
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