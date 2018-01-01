Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна будинку у Луцьку





Медики розповіли, що його стан середньої важкості, - пише



Нагадаємо, ввечері 7 серпня на вулиці Стрілецькій у Луцьку чоловік випав з вікна. Перехожі надали йому першу допомогу. Потому чоловіка забрали «швидкою» до лікарні.



8 серпня його перевели з реанімації у відділення травматології. Стан потерпілого середньої важкості. У нього переломи.



В поліції поки не знають, чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок.



Сусіди кажуть, чоловік у будинку, з вікна якого випав, не живе, однак часто приходить в гості. У квартирі, де трапилось нещастя, часто збираються шумні компанії.



Чи був він тверезий, поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27-річний чоловік, який випав з вікна третього поверху на вулиці Стрілецькій у Луцьку, лікується у відділенні травматології Луцької міської клінічної лікарні.Медики розповіли, що його стан середньої важкості, - пише Волинь24 Нагадаємо, ввечері 7 серпня на вулиці Стрілецькій у Луцьку чоловік випав з вікна. Перехожі надали йому першу допомогу. Потому чоловіка забрали «швидкою» до лікарні.8 серпня його перевели з реанімації у відділення травматології. Стан потерпілого середньої важкості. У нього переломи.В поліції поки не знають, чи була це спроба самогубства, чи нещасний випадок.Сусіди кажуть, чоловік у будинку, з вікна якого випав, не живе, однак часто приходить в гості. У квартирі, де трапилось нещастя, часто збираються шумні компанії.Чи був він тверезий, поки невідомо.

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