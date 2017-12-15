Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*

POS-терміналом у закладі вже нікого не здивуєш. Але технології ПриватБанку не стоять на місці, і тепер не обов’язково мати при собі банківську картку, щоб здійснити покупку.Про можливості безконтактних розрахунків луцьким підприємцям розповіли під час зустрічі у міській раді.Туристична галузь давно увійшла до пріоритетних сфер життєдіяльності Луцька. Тому готельно-ресторанний бізнес все більше орієнтується на потреби і вимоги вибагливих споживачів. Саме представники луцьких розважальних та ресторанних закладів зібралися послухати про нові банківські технології, які допомагають завоювати любов клієнтів.Керівник напрямку “Еквайринг” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкурозповів, що сучасні POS-термінали обладнані технологією PayPass. Вона дозволяє здійснювати оплати безконтактною банківською картою, не проводячи нею по терміналу, а просто піднісши картку до пристрою. Клієнт не передає картку продавцю, що підвищує безпеку розрахунків і пришвидшує процес обслуговування. А віднедавна ПриватБанк запустив технології розрахунків за допомогою смартфону чи розумних годинників AndroidPay та ApplePay. До слова, Україна увійшла у ТОП-10 країн за активністю використання “яблучного” платіжного сервісу.Для мобільних торгових точок існує ще одна можливість приймати безготівкові платежі - MiniPOS - пристрої, які через bluetooth-зв’язок під’єднуються до смартфону продавця і дозволяють здійснювати безконтактні оплати. Це зручно для вуличних торговців, фестивалів чи інших заходів, коли немає постійного доступу до електрики. До слова, за потреби при здійснені покупки є можливість роздрукувати чек.Ще одна новітня технологія, яка стрімко завойовує світ - оплати за допомогою QR-кодів. Для цього продавцям не потрібно спеціального обладнання - достатньо роздрукувати QR-код, згенерований банком, та розмістити його на своїй торговій точці. Оплата здійснюється зі смартфону: клієнт сканує код з допомогою додатку Privat24, вводить суму - і кошти перераховуються продавцю. Сповіщення про оплату приходить продавцю і власнику миттєво.“Який зі способів обрати, вирішує підприємець. Він орієнтується на свої обороти, заробітки, технічні можливості. Якщо великі торгові мережі і магазини встановлюють класичні POS-термінали з PayPass, то, скажімо, вуличному продавцю кави оптимально підійде QR-код. Головне - не стояти на місці і розвиватися в ногу з технологіями і вимогами сучасних клієнтів”, - зазначив Володимир Галело.Консультації з приводу безконтактних розрахунків можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. Окрім того, підприємці, які використовують термінали старого зразка, можуть звернутися до банку і замінити їх на пристрої з PayPass. До слова, в області діє майже 4 тисячі POS-терміналів. 70 % з них підтримують технологію PayPass.