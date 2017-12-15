вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*

Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*
POS-терміналом у закладі вже нікого не здивуєш. Але технології ПриватБанку не стоять на місці, і тепер не обов’язково мати при собі банківську картку, щоб здійснити покупку.

Про можливості безконтактних розрахунків луцьким підприємцям розповіли під час зустрічі у міській раді.

Туристична галузь давно увійшла до пріоритетних сфер життєдіяльності Луцька. Тому готельно-ресторанний бізнес все більше орієнтується на потреби і вимоги вибагливих споживачів. Саме представники луцьких розважальних та ресторанних закладів зібралися послухати про нові банківські технології, які допомагають завоювати любов клієнтів.

Керівник напрямку “Еквайринг” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Володимир Галело розповів, що сучасні POS-термінали обладнані технологією PayPass. Вона дозволяє здійснювати оплати безконтактною банківською картою, не проводячи нею по терміналу, а просто піднісши картку до пристрою. Клієнт не передає картку продавцю, що підвищує безпеку розрахунків і пришвидшує процес обслуговування. А віднедавна ПриватБанк запустив технології розрахунків за допомогою смартфону чи розумних годинників AndroidPay та ApplePay. До слова, Україна увійшла у ТОП-10 країн за активністю використання “яблучного” платіжного сервісу.
Для мобільних торгових точок існує ще одна можливість приймати безготівкові платежі - MiniPOS - пристрої, які через bluetooth-зв’язок під’єднуються до смартфону продавця і дозволяють здійснювати безконтактні оплати. Це зручно для вуличних торговців, фестивалів чи інших заходів, коли немає постійного доступу до електрики. До слова, за потреби при здійснені покупки є можливість роздрукувати чек.

Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*

Ще одна новітня технологія, яка стрімко завойовує світ - оплати за допомогою QR-кодів. Для цього продавцям не потрібно спеціального обладнання - достатньо роздрукувати QR-код, згенерований банком, та розмістити його на своїй торговій точці. Оплата здійснюється зі смартфону: клієнт сканує код з допомогою додатку Privat24, вводить суму - і кошти перераховуються продавцю. Сповіщення про оплату приходить продавцю і власнику миттєво.
Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*

“Який зі способів обрати, вирішує підприємець. Він орієнтується на свої обороти, заробітки, технічні можливості. Якщо великі торгові мережі і магазини встановлюють класичні POS-термінали з PayPass, то, скажімо, вуличному продавцю кави оптимально підійде QR-код. Головне - не стояти на місці і розвиватися в ногу з технологіями і вимогами сучасних клієнтів”, - зазначив Володимир Галело.

Консультації з приводу безконтактних розрахунків можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку на Волині. Окрім того, підприємці, які використовують термінали старого зразка, можуть звернутися до банку і замінити їх на пристрої з PayPass. До слова, в області діє майже 4 тисячі POS-терміналів. 70 % з них підтримують технологію PayPass.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк, Луцьк, підприємці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дорожче, ніж персики: скільки коштує морква на луцькому ринку
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В одній із волинських громад заборонили продавати алкоголь вночі
Сьогодні, 18:15
Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Луцьким підприємцям розповіли про безконтактні «фішки» ПриватБанку*
Сьогодні, 17:46
На Волині минулоріч двоє медиків заразилися туберкульозом від пацієнтів
Сьогодні, 17:19
У Чернігові горіла маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Засудили волинян, які напали на банк та стріляли у поліцейських Засудили волинян, які напали на банк та стріляли у поліцейських
15 грудень, 2017, 15:26
ПриватБанк запровадив безкоштовне обслуговування підприємців-початківців* ПриватБанк запровадив безкоштовне обслуговування підприємців-початківців*
17 листопад, 2017, 20:03
Діють, як зозуля: у Луцьку під ЦНАПом скинули дві вантажівки сміття Діють, як зозуля: у Луцьку під ЦНАПом скинули дві вантажівки сміття
09 листопад, 2017, 10:11
ПриватБанк підтримає підприємців грошима, картками та айфоном* ПриватБанк підтримає підприємців грошима, картками та айфоном*
30 серпень, 2017, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві вулицею їхав літак. ВІДЕО
Сьогодні, 18:39
 0
День кота: як відзначають «професійне» свято луцькі пухнастики. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Сьогодні, 18:23
 0
Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
Сьогодні, 18:17
 0
В одній із волинських громад заборонили продавати алкоголь вночі
Сьогодні, 18:15
 0
Медіа
відео
1/8