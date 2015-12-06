Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО

У світ вийшов кліп на пісню "Найкращий друг".Цей трек увійде до їх майбутнього альбому «Aurora». Зйомки кліпу тривали впродовж всієї ночі на різних столичних локаціях й завершились лише на ранок у одній з київських квартир.«Ми знімали майже до п’ятої ранку, деякі дублі повторювали десятки разів, аби створити найвдаліше й, сподіваємось, нам це вдалось. Нічне місто надихало й дарувало енергію та сили до самого світанку»,— розповідають учасники гурту Фіолет.Режисером кліпу став(WMD Agency), вже відомий співпрацею з Brunettes Shoot Blondes та Indytronics, а також за власними короткометражними стрічками, що були представлені на різних кінофестивалях.За режисерським задумом, тема дружби розкривається через стосунки матері й сина, яка заради дитини ночами, потай, навчається кататись на роликах, аби стати йому справді найкращим другом. Музиканти гурту в кліпі також діляться власними думками з приводу того, що таке справжня дружба.Головну роль у кліпі зіграла заслужена артистка Українита її дев’ятирічний син, для якого ця роль стала акторським дебютом.«Син приїхав на знімальний майданчик о шостій ранку і відразу сказав мені, щоб я йому ні в чому не допомагала, він сам буде слухати режисера і робити, що вважає за потрібне. Із самого народження я намагаюсь будувати наші стосунки на довірі та любові, бути йому справжнім другом і не вказувати, з ким окрім мене йому дружити», - ділиться Ксенія.Пісня “Найкращий друг” стала третім синглом із майбутнього альбому “Aurora”, який побачить світ вже цієї осені. На підтримку альбому музиканти поїдуть у тур містами України, дати будуть анонсовані вже найближчим часом на офіційних акаунтах гурту.