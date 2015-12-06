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Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО

Луцький гурт «Фіолет» випустив свій найчуттєвіший кліп. ВІДЕО
У світ вийшов кліп на пісню "Найкращий друг".

Цей трек увійде до їх майбутнього альбому «Aurora». Зйомки кліпу тривали впродовж всієї ночі на різних столичних локаціях й завершились лише на ранок у одній з київських квартир.

«Ми знімали майже до п’ятої ранку, деякі дублі повторювали десятки разів, аби створити найвдаліше й, сподіваємось, нам це вдалось. Нічне місто надихало й дарувало енергію та сили до самого світанку»,— розповідають учасники гурту Фіолет.

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Режисером кліпу став Олександр Шкрабак (WMD Agency), вже відомий співпрацею з Brunettes Shoot Blondes та Indytronics, а також за власними короткометражними стрічками, що були представлені на різних кінофестивалях.

За режисерським задумом, тема дружби розкривається через стосунки матері й сина, яка заради дитини ночами, потай, навчається кататись на роликах, аби стати йому справді найкращим другом. Музиканти гурту в кліпі також діляться власними думками з приводу того, що таке справжня дружба.

Головну роль у кліпі зіграла заслужена артистка України Ксенія Баша та її дев’ятирічний син Василь, для якого ця роль стала акторським дебютом.

«Син приїхав на знімальний майданчик о шостій ранку і відразу сказав мені, щоб я йому ні в чому не допомагала, він сам буде слухати режисера і робити, що вважає за потрібне. Із самого народження я намагаюсь будувати наші стосунки на довірі та любові, бути йому справжнім другом і не вказувати, з ким окрім мене йому дружити», - ділиться Ксенія.

Пісня “Найкращий друг” стала третім синглом із майбутнього альбому “Aurora”, який побачить світ вже цієї осені. На підтримку альбому музиканти поїдуть у тур містами України, дати будуть анонсовані вже найближчим часом на офіційних акаунтах гурту.

Довідково:

Фіолет — гурт Сергія Мартинюка, лучанина, поета, письменника, засновника та організатора фестивалю Бандерштат.



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Теги: Фіолет, Сергій Мартинюк, музика
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