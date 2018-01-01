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Шукають одесита, який на Волині вчинив вбивство

Шукають одесита, який на Волині вчинив вбивство
Поліція розшукує одесита, який на Волині скоїв розбій та вчинив вбивство.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Так, шукають мешканця Одеської області Карастана Василя Васильовича 16 лютого 1989 року народження, якого підозрюють у скоєнні злочинів на території Волинської області, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Розшукуваний переховується від органів досудового розслідування.

Поліція звертається до громадян громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування даної особи повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 242295, (03322) 244298 або на лінію «102».

Шукають одесита, який на Волині вчинив вбивство

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Теги: розшук, кримінал
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