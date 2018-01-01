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Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)

Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)
ХХ століття видалось складним для України, особливо його перша частина, коли територію нашої країни «сусіди» кроїли як хотіли не зважаючи на думку населення.

Проте не дивлячись на те, чи Україна була в складі Речі Посполитої, Австро-Угорщини чи Російської імперії, інтереси населення хтось мав представляти, саме тому як і зараз проходили вибори і народні обранці як зараз або виконували, або ігнорували свої обов’язки, в залежності від того, як їм підказувала совість.

Сьогодні вашій увазі хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинську губернію в Державній думі північної імперії, яка завжди мала нездорові апетити, щодо наших земель.

Саме ці люди на фото представляли інтереси волинян протягом 1906-1911 року і входили до складу Державної думи Першого скликання.

Всього від Волині було 13 депутатів, чому саме така кількість невідомо.

Можливо, хтось із волинян впізнає на фото своїх предків.

Тетяна Яцечко-Блаженко


Дмитрій Андро. Безпартійний. Ровенський предводитель дворянства. Великий землевласник.
Дмитрій Андро. Безпартійний. Ровенський предводитель дворянства. Великий землевласник.
Петро Бобровник. Селянин із Новоград-Волинського повіту.
Петро Бобровник. Селянин із Новоград-Волинського повіту.
Петро Вознюк-Базелюк. Селянин із Житомирського повіту.
Петро Вознюк-Базелюк. Селянин із Житомирського повіту.
Авксентій Гринюк. Селянин із Староконстянтинівського повіту.
Авксентій Гринюк. Селянин із Староконстянтинівського повіту.
Граф Володимир Грохольський. Поляк. Великий землевласник.
Граф Володимир Грохольський. Поляк. Великий землевласник.
Михайло Журавський. Великий землевласник. Предводитель дворянства.
Михайло Журавський. Великий землевласник. Предводитель дворянства.
Отець Авдій Концевич. Священик із Житомира.
Отець Авдій Концевич. Священик із Житомира.
Трофим Лопатюк. Селянин із Овручцького повіту.
Трофим Лопатюк. Селянин із Овручцького повіту.
Прокофій Марчук. Селянин із Староконстянтинівського повіту.
Прокофій Марчук. Селянин із Староконстянтинівського повіту.
Павло Погребняк. Селянин із Острожського повіту.
Павло Погребняк. Селянин із Острожського повіту.
Щенсний Понятовський. Присяжний повірений.
Щенсний Понятовський. Присяжний повірений.
Граф Йосип Потоцький. Великий землевласник.
Граф Йосип Потоцький. Великий землевласник.
Артемій Фурман. Ветеринарний фельдшер.
Артемій Фурман. Ветеринарний фельдшер.

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Теги: історія, фото, ретро
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