Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)
Сьогодні, 19:20
ХХ століття видалось складним для України, особливо його перша частина, коли територію нашої країни «сусіди» кроїли як хотіли не зважаючи на думку населення.
Проте не дивлячись на те, чи Україна була в складі Речі Посполитої, Австро-Угорщини чи Російської імперії, інтереси населення хтось мав представляти, саме тому як і зараз проходили вибори і народні обранці як зараз або виконували, або ігнорували свої обов’язки, в залежності від того, як їм підказувала совість.
Сьогодні вашій увазі хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинську губернію в Державній думі північної імперії, яка завжди мала нездорові апетити, щодо наших земель.
Саме ці люди на фото представляли інтереси волинян протягом 1906-1911 року і входили до складу Державної думи Першого скликання.
Всього від Волині було 13 депутатів, чому саме така кількість невідомо.
Можливо, хтось із волинян впізнає на фото своїх предків.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Проте не дивлячись на те, чи Україна була в складі Речі Посполитої, Австро-Угорщини чи Російської імперії, інтереси населення хтось мав представляти, саме тому як і зараз проходили вибори і народні обранці як зараз або виконували, або ігнорували свої обов’язки, в залежності від того, як їм підказувала совість.
Сьогодні вашій увазі хочемо представити портрети народних обранців, які представляли Волинську губернію в Державній думі північної імперії, яка завжди мала нездорові апетити, щодо наших земель.
Саме ці люди на фото представляли інтереси волинян протягом 1906-1911 року і входили до складу Державної думи Першого скликання.
Всього від Волині було 13 депутатів, чому саме така кількість невідомо.
Можливо, хтось із волинян впізнає на фото своїх предків.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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