На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди
Сьогодні, 19:42
Державна компанія "Укрзалізниця" призначила перші 4 додаткових потяги на святкові вихідні до Дня незалежності України.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Йдеться про потяги, які курсуватимуть зі столиці до 4 міст України: №177 Київ-Хмельницький, №179 Київ-Дніпро, №197/198 Київ-Ковель та №243/244 Київ-Львів.
В УЗ нагадали, що впродовж літнього сезону по країні додатково курсують 23 поїзди та збільшено періодичність курсування 6 цілорічних поїздів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Йдеться про потяги, які курсуватимуть зі столиці до 4 міст України: №177 Київ-Хмельницький, №179 Київ-Дніпро, №197/198 Київ-Ковель та №243/244 Київ-Львів.
В УЗ нагадали, що впродовж літнього сезону по країні додатково курсують 23 поїзди та збільшено періодичність курсування 6 цілорічних поїздів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли про стан чоловіка, який випав з вікна будинку у Луцьку
Сьогодні, 19:52
На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди
Сьогодні, 19:42
Депутати від Волині 110 років тому: хто вони? (частина 1)
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 серпня
Сьогодні, 19:00