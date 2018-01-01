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На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди

На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди
Державна компанія "Укрзалізниця" призначила перші 4 додаткових потяги на святкові вихідні до Дня незалежності України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Йдеться про потяги, які курсуватимуть зі столиці до 4 міст України: №177 Київ-Хмельницький, №179 Київ-Дніпро, №197/198 Київ-Ковель та №243/244 Київ-Львів.

В УЗ нагадали, що впродовж літнього сезону по країні додатково курсують 23 поїзди та збільшено періодичність курсування 6 цілорічних поїздів.

На свята Укрзалізниця пустила додаткові поїзди

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Теги: поїзд, свята
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