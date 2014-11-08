Волинські атовці обурені заявою Луценка щодо дискредитації нагороди «Герой України»





Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" висловила у листі до Президента і прем'єр-міністра своє глибоке занепокоєння фактами, наведеними у виступі генерального прокурора, про те, що нагорода "Герой України" дискредетована та потребує заміни по суті і за формою, оскільки щодо чотирьох діючих Героїв України відкрито кримінальне провадження, - про це пише



"Званням "Герой України", було нагороджено велику кількість героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України і вона сьогодні залишається найвищою нагородою України, на яку вони заслуговують", - йдеться у листі.



У Громадській спілці пропонують назву "Герой України" залишити без змін. Але з метою запобігання подальшої дискредетації цього звання, прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди з більш глибокою конкретизацією заслуг, за які можна отримати цю нагороду.



Нагадаємо, що 2 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу. Окрім того, він вважає державну нагороду пострадянською по суті і за формою. Генпрокурор запропонував прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На їх переконання, факти відкриття кримінального провадження щодо окремих громадян, які свого часу отримали звання "Герой України", говорять лише про низьку якість відбору кандидатів та певну політизацію в процесі вирішення цього питання.Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" висловила у листі до Президента і прем'єр-міністра своє глибоке занепокоєння фактами, наведеними у виступі генерального прокурора, про те, що нагорода "Герой України" дискредетована та потребує заміни по суті і за формою, оскільки щодо чотирьох діючих Героїв України відкрито кримінальне провадження, - про це пише ipress.ua "Званням "Герой України", було нагороджено велику кількість героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України і вона сьогодні залишається найвищою нагородою України, на яку вони заслуговують", - йдеться у листі.У Громадській спілці пропонують назву "Герой України" залишити без змін. Але з метою запобігання подальшої дискредетації цього звання, прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди з більш глибокою конкретизацією заслуг, за які можна отримати цю нагороду.Нагадаємо, що 2 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу. Окрім того, він вважає державну нагороду пострадянською по суті і за формою. Генпрокурор запропонував прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.

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