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Волинські атовці обурені заявою Луценка щодо дискредитації нагороди «Герой України»

Волинські атовці обурені заявою Луценка щодо дискредитації нагороди «Герой України»
На їх переконання, факти відкриття кримінального провадження щодо окремих громадян, які свого часу отримали звання "Герой України", говорять лише про низьку якість відбору кандидатів та певну політизацію в процесі вирішення цього питання.

Громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" висловила у листі до Президента і прем'єр-міністра своє глибоке занепокоєння фактами, наведеними у виступі генерального прокурора, про те, що нагорода "Герой України" дискредетована та потребує заміни по суті і за формою, оскільки щодо чотирьох діючих Героїв України відкрито кримінальне провадження, - про це пише ipress.ua.

"Званням "Герой України", було нагороджено велику кількість героїв, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України і вона сьогодні залишається найвищою нагородою України, на яку вони заслуговують", - йдеться у листі.

У Громадській спілці пропонують назву "Герой України" залишити без змін. Але з метою запобігання подальшої дискредетації цього звання, прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди з більш глибокою конкретизацією заслуг, за які можна отримати цю нагороду.

Нагадаємо, що 2 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що нагорода "Герой України" дискредитована і запропонував замінити її на іншу. Окрім того, він вважає державну нагороду пострадянською по суті і за формою. Генпрокурор запропонував прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.

Волинські атовці обурені заявою Луценка щодо дискредитації нагороди «Герой України»
Волинські атовці обурені заявою Луценка щодо дискредитації нагороди «Герой України»

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Теги: ато, гасло, Луценко
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