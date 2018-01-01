На виставці в Луцьку – мініатюри, виконані гелевою ручкою
Сьогодні, 21:06
У рамках проекту «Митець і місто: відкриваємо імена» у Художньому музеї в Луцьку відбулась виставка робіт професійного художника і педагога Лесі Каспрук (1943-2015).
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
Під час виставки лучани отримали змогу вперше за півстоліття побачити творчі напрацювання художниці. Представлено більше ста творів, серед яких і картини-мініатюри з серії «Гармонія», виконані технікою гелевих ручок та фотоілюстративний ряд «Луцьк і лучани. 1960-1980-ті».
Автором ідеї та наукової концепції виставки стала кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею Євгенія Ковальчук.
Захід розпочали із вступних слів заслуженого працівника культури, завідувача музею Зої Навроцької. Вона зазначила, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати культурні надбання минулого, адже вони створюють культуру сьогодення.
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
Під час виставки лучани отримали змогу вперше за півстоліття побачити творчі напрацювання художниці. Представлено більше ста творів, серед яких і картини-мініатюри з серії «Гармонія», виконані технікою гелевих ручок та фотоілюстративний ряд «Луцьк і лучани. 1960-1980-ті».
Автором ідеї та наукової концепції виставки стала кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею Євгенія Ковальчук.
Захід розпочали із вступних слів заслуженого працівника культури, завідувача музею Зої Навроцької. Вона зазначила, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати культурні надбання минулого, адже вони створюють культуру сьогодення.
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