На виставці в Луцьку – мініатюри, виконані гелевою ручкою

У рамках проекту «Митець і місто: відкриваємо імена» у Художньому музеї в Луцьку відбулась виставка робіт професійного художника і педагога(1943-2015).Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.Під час виставки лучани отримали змогу вперше за півстоліття побачити творчі напрацювання художниці. Представлено більше ста творів, серед яких і картини-мініатюри з серії «Гармонія», виконані технікою гелевих ручок та фотоілюстративний ряд «Луцьк і лучани. 1960-1980-ті».Автором ідеї та наукової концепції виставки стала кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музеюЗахід розпочали із вступних слів заслуженого працівника культури, завідувача музею. Вона зазначила, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати культурні надбання минулого, адже вони створюють культуру сьогодення.